У борту танкера "Делфі" величезна пробоїна: туди можна заплисти на човні
Начальник адміністрації Одеського морського порту Руслан Сахаутдінов повідомив, що у борту танкера "Делфі", який сів на мілину біля Одеси, за 9 місяців утворилася величезна пробоїна, яку доведеться герметизувати.
Джерело: місцеве видання "Думская"
Пряма мова: "Якщо ви зуміли помітити, після вчорашніх робіт правий борт піднявся з води і стало видно, що його практично немає - за 9 місяців його розбило об бетонний траверс пляжу. Пробоїна таких розмірів, що туди зараз можна заплисти на човні. Фахівці протягом декількох днів повинні вирішити, що з ним робити, на це знадобиться близько тижня".
Деталі: За його словами, 27 серпня водолази повинні приступити до детального обстеження правого борта.
Після цього фахівці складуть план заходів щодо латання пробоїн і герметизації відсіків.
Сахаутдінов повідомив, що до наступного етапу - відновлення плавучості танкера, можна буде приступити приблизно через тиждень.
Він зазначив, що танкер вдалося поставити на рівний кіль і тепер крен судна становить 18 градусів, що значно полегшує майбутні роботи і дозволяє легко пересуватися по палубі.
Начальник адміністрації порту додав, що у судновласника "Делфі", британської компанії MISTER DRAKE PC, будуть вимагати компенсацію за проведені роботи.
Пряма мова: "Адміністрація порту несла щоденні витрати з моніторингу екологічної обстановки навколо танкера, по установці бонів та усуненню наслідків забруднення. Ми зобов'язані виставити судновласнику ці витрати".
Що було раніше: 26 серпня затонулий біля Одеси танкер "Делфі" поставили на рівний кіль майже через рік після аварії. Судно планують прибрати з берега до початку сезону штормів.
Роботи з підйому танкера Delfi почались 24 липня. Це не перша спроба підняти судно.
Передісторія:
- 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.
- Однак вдень 22 листопада аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді у 53 рази, а 23 листопада Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу прозвітувала, що вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів.
- Під час поїздки в Одесу президент Володимир Зеленський закликав судновласника забрати танкер до 20 липня, інакше за справу візьмуться правоохоронці. 18 липня почалася операція з підйому "Delfi".
- 24 липня стало відомо, що затонулому судну в Одесі дадуть статус катастрофи, бо з нього знову витекла нафта.
- Танкер пробув на березі Одеси 9 місяців, лише після цього його підняли і плануюють прибрати до початку сезону штормів.