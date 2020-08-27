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У борту танкера "Делфі" величезна пробоїна: туди можна заплисти на човні

Четвер, 27 серпня 2020, 16:05
У борту танкера Делфі величезна пробоїна: туди можна заплисти на човні

Начальник адміністрації Одеського морського порту Руслан Сахаутдінов повідомив, що у борту танкера "Делфі", який сів на мілину біля Одеси, за 9 місяців утворилася величезна пробоїна, яку доведеться герметизувати.

Джерело: місцеве видання "Думская"

Пряма мова: "Якщо ви зуміли помітити, після вчорашніх робіт правий борт піднявся з води і стало видно, що його практично немає - за 9 місяців його розбило об бетонний траверс пляжу. Пробоїна таких розмірів, що туди зараз можна заплисти на човні. Фахівці протягом декількох днів повинні вирішити, що з ним робити, на це знадобиться близько тижня".

Деталі: За його словами, 27 серпня водолази повинні приступити до детального обстеження правого борта.

Після цього фахівці складуть план заходів щодо латання пробоїн і герметизації відсіків.

Сахаутдінов повідомив, що до наступного етапу - відновлення плавучості танкера, можна буде приступити приблизно через тиждень.

Він зазначив, що танкер вдалося поставити на рівний кіль і тепер крен судна становить 18 градусів, що значно полегшує майбутні роботи і дозволяє легко пересуватися по палубі.

Начальник адміністрації порту додав, що у судновласника "Делфі", британської компанії MISTER DRAKE PC, будуть вимагати компенсацію за проведені роботи.

Пряма мова: "Адміністрація порту несла щоденні витрати з моніторингу екологічної обстановки навколо танкера, по установці бонів та усуненню наслідків забруднення. Ми зобов'язані виставити судновласнику ці витрати".

Що було раніше: 26 серпня затонулий біля Одеси танкер "Делфі" поставили на рівний кіль майже через рік після аварії. Судно планують прибрати з берега до початку сезону штормів.

Роботи з підйому танкера Delfi почались 24 липня. Це не перша спроба підняти судно

Передісторія:

  • 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.
  • Однак вдень 22 листопада аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді у 53 рази, а 23 листопада Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу прозвітувала, що вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів.
  • Під час поїздки в Одесу президент Володимир Зеленський закликав судновласника забрати танкер до 20 липня, інакше за справу візьмуться правоохоронці. 18 липня почалася операція з підйому "Delfi".
  • 24 липня стало відомо, що затонулому судну в Одесі дадуть статус катастрофи, бо з нього знову витекла нафта.
  • Танкер пробув на березі Одеси 9 місяців, лише після цього його підняли і плануюють прибрати до початку сезону штормів. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ОдесаЧорне морекораблі
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