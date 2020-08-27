У борту танкера "Делфі" величезна пробоїна: туди можна заплисти на човні

Начальник адміністрації Одеського морського порту Руслан Сахаутдінов повідомив, що у борту танкера "Делфі", який сів на мілину біля Одеси, за 9 місяців утворилася величезна пробоїна, яку доведеться герметизувати.

Джерело: місцеве видання "Думская"

Пряма мова: "Якщо ви зуміли помітити, після вчорашніх робіт правий борт піднявся з води і стало видно, що його практично немає - за 9 місяців його розбило об бетонний траверс пляжу. Пробоїна таких розмірів, що туди зараз можна заплисти на човні. Фахівці протягом декількох днів повинні вирішити, що з ним робити, на це знадобиться близько тижня".

Деталі: За його словами, 27 серпня водолази повинні приступити до детального обстеження правого борта.

Після цього фахівці складуть план заходів щодо латання пробоїн і герметизації відсіків.

Сахаутдінов повідомив, що до наступного етапу - відновлення плавучості танкера, можна буде приступити приблизно через тиждень.

Він зазначив, що танкер вдалося поставити на рівний кіль і тепер крен судна становить 18 градусів, що значно полегшує майбутні роботи і дозволяє легко пересуватися по палубі.

Начальник адміністрації порту додав, що у судновласника "Делфі", британської компанії MISTER DRAKE PC, будуть вимагати компенсацію за проведені роботи.

Пряма мова: "Адміністрація порту несла щоденні витрати з моніторингу екологічної обстановки навколо танкера, по установці бонів та усуненню наслідків забруднення. Ми зобов'язані виставити судновласнику ці витрати".

Що було раніше: 26 серпня затонулий біля Одеси танкер "Делфі" поставили на рівний кіль майже через рік після аварії. Судно планують прибрати з берега до початку сезону штормів.

Роботи з підйому танкера Delfi почались 24 липня. Це не перша спроба підняти судно.

Передісторія: