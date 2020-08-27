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В борту танкера "Делфи" огромная пробоина: туда можно заплыть на лодке

Четверг, 27 августа 2020, 16:05
В борту танкера Делфи огромная пробоина: туда можно заплыть на лодке

Начальник администрации Одесского морского порта Руслан Сахаутдинов сообщил, что в борту танкера "Делфи", который сел на мель возле Одессы, за 9 месяцев образовалась огромная пробоина, которую придется герметизировать.

Источник: местное издание "Думская"

Прямая речь: "Если Вы сумели заметить, после вчерашних работ правый борт поднялся из воды и стало видно, что его практически нет - за 9 месяцев его разбило о бетонный траверс пляжа. Пробоина таких размеров, что туда сейчас можно заплыть на лодке. Специалисты в течение нескольких дней должны решить, что с ним делать, на это понадобится около недели".

Детали: По его словам, 27 августа водолазы должны приступить к детальному обследованию правого борта.

После этого специалисты составят план мероприятий по заделке пробоин и герметизации отсеков.

Сахаутдинов сообщил, что к следующему этапу — возобновлению плавучести танкера, можно будет приступить примерно через неделю.

Он отметил, что танкер удалось поставить на ровный киль и теперь крен судна составляет 18 градусов, что значительно облегчает будущие работы и позволяет легко передвигаться по палубе.

Начальник администрации порта добавил, что с судовладельца "Делфи", британской компании MISTER DRAKE PC, потребуют компенсацию за проведенные работы.

Прямая речь: "Администрация порта несла ежедневные расходы по мониторингу экологической обстановки вокруг танкера, по установке бонов и устранению последствий загрязнения. Мы обязаны выставить судовладельцу эти расходы".

Что было раньше: 26 августа затонувший у Одессы танкер "Делфи" поставили на ровный киль почти через год после аварии. Судно планируют убрать с берега до начала сезона штормов.

Работы по подъему танкера Delfi начались 24 июля. Это не первая попытка поднять судно.

Предыстория:

  • 22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма. Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но само судно не имело необходимых регистрационных документов.
  • Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.
  • Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему "Delfi".
  • 24 июля стало известно, что затонувшем судну в Одессе дадут статус катастрофы, поскольку из него опять вытекла нефть.
  • Танкер пробыл на берегу Одессы 9 месяцев, только после этого его подняли и планируют убрать до начала сезона штормов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОдессаЧерное морекорабли
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