В борту танкера "Делфи" огромная пробоина: туда можно заплыть на лодке

Начальник администрации Одесского морского порта Руслан Сахаутдинов сообщил, что в борту танкера "Делфи", который сел на мель возле Одессы, за 9 месяцев образовалась огромная пробоина, которую придется герметизировать.

Источник: местное издание "Думская"

Прямая речь: "Если Вы сумели заметить, после вчерашних работ правый борт поднялся из воды и стало видно, что его практически нет - за 9 месяцев его разбило о бетонный траверс пляжа. Пробоина таких размеров, что туда сейчас можно заплыть на лодке. Специалисты в течение нескольких дней должны решить, что с ним делать, на это понадобится около недели".

Детали: По его словам, 27 августа водолазы должны приступить к детальному обследованию правого борта.

После этого специалисты составят план мероприятий по заделке пробоин и герметизации отсеков.

Сахаутдинов сообщил, что к следующему этапу — возобновлению плавучести танкера, можно будет приступить примерно через неделю.

Он отметил, что танкер удалось поставить на ровный киль и теперь крен судна составляет 18 градусов, что значительно облегчает будущие работы и позволяет легко передвигаться по палубе.

Начальник администрации порта добавил, что с судовладельца "Делфи", британской компании MISTER DRAKE PC, потребуют компенсацию за проведенные работы.

Прямая речь: "Администрация порта несла ежедневные расходы по мониторингу экологической обстановки вокруг танкера, по установке бонов и устранению последствий загрязнения. Мы обязаны выставить судовладельцу эти расходы".

Что было раньше: 26 августа затонувший у Одессы танкер "Делфи" поставили на ровный киль почти через год после аварии. Судно планируют убрать с берега до начала сезона штормов.

Работы по подъему танкера Delfi начались 24 июля. Это не первая попытка поднять судно.

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