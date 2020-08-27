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"Слуги народу" хочуть дозволити Венедіктовій втручатися у справи НАБУ і САП

Четвер, 27 серпня 2020, 16:47

Депутати пропрезидентської партії "Слуги народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №3009а, який дозволяє генпрокурору витребувати у НАБУ і САП матеріали справ.

Джерело: Центр протидії корупції

Дослівно: "Законопроєкт дозволить генеральному прокурору відбирати на перевірки собі будь-які справи НАБУ та САП: "Керівник органу прокуратури, прокурор вищого рівня уповноважений: вимагати для перевірки кримінальні провадження, документи, матеріали та інші відомості про вчинені кримінальні правопорушення, хід досудового розслідування, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення". 

Деталі: Наразі законопроєкт направлено на розгляд комітету.

Крім того з підслідністі НАБУ пропонують прибрати ряд справ щодо незаконного збагачення, збільшивши його поріг в 10 разів.

У ЦПВ зазначають, що НАБУ і САП є незалежними і втручання в їхню роботу навіть генпрокурора заборонене законом.

Там вважають, що такі "витребування" можуть нести катастрофічні наслідки для справ топкорупції:

  • по-перше, це давній метод тиску на прокурора у справі;
  • по-друге, це метод розголошення матеріалів, про які фігурантам знати на певному етапі не можна.

Також відзначається, що ініціатива нардепів порушує Меморандум з Міжнародним валютним фондом.

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Нагадаємо: 

  • 21 серпня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький написав заяву про звільнення.
  • До того генпрокурор Ірина Венедіктова звинуватила керівництво й прокурорів САП у неналежному виконанні службових обов‘язків.
  • У відповіді САП висловили незгоду з твердженням генпрокурора та нагадали Венедіктовій, що генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки працівникам САП.
  • Генпрокурор ініціювала службові розслідування щодо Холодницького після того як у САП не надали їй доступу до матеріалів справ. Зокрема, щодо справи Бахматюка.  
  • 9 червня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що службові розслідування щодо керівника САП Назара Холодницького підтвердили ряд порушень у його роботі. 

Українська правда
Теми: НАБУАнтикорупційна прокуратураСлуга народуОфіс генпрокурораВенедіктова


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