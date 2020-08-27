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"Слуги народа" хотят разрешить Венедиктовой вмешиваться в дела НАБУ и САП

Четверг, 27 августа 2020, 16:47
Слуги народа хотят разрешить Венедиктовой вмешиваться в дела НАБУ и САП

Депутаты пропрезидентской партии "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №3009а, который позволяет генпрокурору истребовать у НАБУ и САП материалы дел.

Источник: Центр противодействия коррупции

Дословно: "Законопроект позволит генеральному прокурору отбирать на проверки себе любые дела НАБУ и САП: "Руководитель органа прокуратуры, прокурор высшего уровня уполномочен: требовать для проверки уголовные производства, документы, материалы и иные сведения о совершенных уголовных правонарушениях, ход досудебного расследования, установление лиц, совершивших уголовные правонарушения".

Детали: Сейчас законопроект направлен на рассмотрение комитета.

Кроме того, с подследственности НАБУ предлагают убрать ряд дел в отношении незаконного обогащения, увеличив его порог в 10 раз.

В ЦПК отмечают, что НАБУ и САП независимы и вмешательства в их работу даже генпрокурора запрещено законом.

Там считают, что такие "истребования" могут нести катастрофические последствия для дел топкорупции:

  • "во-первых, это древний метод давления на прокурора по делу;
  • во-вторых, это метод разглашение материалов, о которых фигурантам знать на определенном этапе нельзя".

Также отмечается, что инициатива нардепов нарушает Меморандум с Международным валютным фондом.

Знать больше: Назар Холодницкий: Я уйду с САП в двух случаях: когда закончится срок или когда я сам этого захочу

Напомним:

  • 21 августа руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.
  • В мае генпрокурор Венедиктова опубликовала видео, где обвинила руководство и прокуроров САП в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.
  • В ответ в САП выразила несогласие с утверждением генпрокурора о бездеятельности САП и напомнили Венедиктовой, что генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания работникам САП.
  • Генпрокурор инициировала служебные расследования относительно Холодницкого после того как в САП не предоставили ей доступа к материалам дел. В частности, по делу Бахматюка.
  • 9 июня генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что служебные расследования в отношении руководителя САП Назара Холодницкого подтвердили ряд нарушений в его работе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУАнтикоррупционная прокуратураСлуга народаОфис генпрокурораВенедиктова
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