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Саакашвілі у Грузії вже хочуть висунути на прем'єра

П'ятниця, 28 серпня 2020, 15:45

Грузинська опозиційна партія "Єдиний національний рух" має намір висунути Міхеїла Саакашвілі на посаду прем'єр-міністра Грузії.

Джерело: голова партії ЄНР Роман Гоцирідзе журналістам, "Интерфакс"

Пряма мова Гоцирідзе: "Було б логічно в ході передвиборної кампанії висунути кандидатуру Михайла Саакашвілі на пост прем'єр-міністра майбутнього уряду. Після того, як він прийме остаточне рішення, ми в партії офіційно озвучимо цю ініціативу. Хоча вчорашню його заяву можна вважати підтвердженням".

Деталі: Міхеіл Саакашвілі – колишній президент Грузії, який має громадянство України і зараз очолює Національний комітет реформ України. Партію "Єдиний національний рух" він створив у 2001 році, у 2004-2013 роках вона була правлячою партією в Грузії.

Саакашвілі 27 серпня 2020 року оприлюднив у соцмережах відеоролик, у якому заявив про своє повернення до Грузії після 7 років перебування за її межами.

Міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані пообіцяла затримати Саакашвілі й надати йому окрему камеру в тюрмі, адже у Грузії Саакашвілі заочно засуджено судом за декількома кримінальними статтями.

Неоднозначно сприйняли рішення Саакашвілі повернутися і в опозиційних колах Грузії. Секретар партії "Демократичний рух – єдина Грузія" Гигльо Барамідзе зазначив, що "ця людина відмовилася від грузинського громадянства і в останні роки все обіцяє повернутися на батьківщину" – на його думку, "все це схоже на шоу".

Вибори до парламенту Грузії відбудуться 31 жовтня.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський у 2019 році повернув громадянство колишньому керівнику Одеської області Міхеїлу Саакашвілі, відібране Петром Порошенком. Також Зеленський надав посаду Саакашвілі, хоча це загострило міждержавні відносини з Грузією.

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Теми: СаакашвіліГрузіявибори


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