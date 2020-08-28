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Саакашвили в Грузии уже хотят выдвинуть на премьера

Пятница, 28 августа 2020, 15:45
Саакашвили в Грузии уже хотят выдвинуть на премьера

Грузинская оппозиционная партия "Единое национальное движение" намерена выдвинуть Михэила Саакашвили на должность премьер-министра Грузии.

Источник: глава партии ЕНД Роман Гоциридзе журналистам, "Интерфакс"

Прямая речь Гоциридзе: "Было бы логично в ходе предвыборной кампании выдвинуть кандидатуру Михаила Саакашвили на пост премьер-министра будущего правительства. После того, как он примет окончательное решение, мы в партии официально озвучим эту инициативу. Хотя вчерашнее его заявление можно считать подтверждением".

Детали: Михэил Саакашвили – бывший президент Грузии, который имеет гражданство Украины и сейчас возглавляет Национальный комитет реформ Украины. Партию "Единое национальное движение" он создал в 2001 году, в 2004-2013 годах она была правящей партией в Грузии.

Саакашвили 27 августа 2020 года обнародовал в соцсетях видеоролик, в котором заявил о своем возвращении в Грузию после 7 лет пребывания за ее пределами.

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани пообещала задержать Саакашвили и предоставить ему отдельную камеру в тюрьме, так как в Грузии Саакашвили заочно осужден судом по нескольким уголовным статьям.

Неоднозначно восприняли решение Саакашвили вернуться и в оппозиционных кругах Грузии. Секретарь партии "Демократическое движение – единая Грузия" Гигла Барамидзе отметил, что "этот человек отказался от грузинского гражданства и в последние годы все обещает вернуться на родину" – по его мнению, "все это похоже на шоу".

Выборы в парламент Грузии состоятся 31 октября.

Напомним: Президент Владимир Зеленский в 2019 году вернул гражданство бывшему руководителю Одесской области Михэилу Саакашвили, отобранное Петром Порошенко. Также Зеленский предоставил должность Саакашвили, хотя это накалило межгосударственные отношения с Грузией.

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Темы: СаакашвилиГрузиявиборы
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