У МВС не виключають "полтавського сценарію" щодо терориста в Києві
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко не виключає ліквідації громадянина Узбекистану, який захопив АТ "Універсал Банк" у центрі Києва.
Джерело: Геращенко в коментарі "112 Україна"
Пряма мова: "Якщо він (терорист - ред.) продовжить свій спротив. Я не виключаю полтавського варіанту розвитку подій".
Деталі: Геращенко сказав, що йому не відомо, чи вимагав терорист гроші, водночас повідомив, що той хотів вийти у прямий ефір та поспілкуватися зі ЗМІ.
За його словами, у чоловіка є сім’я в Україні. Дружина - громадянка Узбекистану та діти, які народилися уже в Україні.
Що було раніше: 3 серпня у Києві невідомий чоловік захопив приміщення банку і погрожує вибухівкою.
Згодом стало відомо, що терористом, який захопив банк, виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.
Чоловік заявив силовикам, що до його ноги причеплений трос, який прив’язаний до детонатора.
За словами терориста, в його рюкзаку є великий заряд вибухівки, який здетонує, якщо його вб’ють.
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Передісторія:
- 23 липня у Полтаві підозрюваний у викраденні авто, якого намагалися затримати правоохоронці, взяв у заручники поліцейського.
- Зловмисником виявився 32-річний раніше судимий місцевий житель Роман Скрипник.
- Пізніше Скрипник відпустив заручника і зник у лісопосадці у Решетилівському районі Полтавської області. Поліція почала його пошуки.
- 27 липня Нацполіція повідомила, що сформувала психолого-криміналістичний портрет Скрипника. Вказувалося, що полтавець має військовий вишкіл та навички виживання в екстремальних умовах. Також зазначалося, що в нього є проблеми із психічним здоров’ям на фоні вживання наркотичних засобів.
- 1 серпня після 8 днів пошуків поліція знайшла і ліквідувала полтавчанина Скрипника, який знову захопив у заручники поліцейського.