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У МВС не виключають "полтавського сценарію" щодо терориста в Києві

Понеділок, 3 серпня 2020, 14:53

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко не виключає ліквідації громадянина Узбекистану, який захопив АТ "Універсал Банк" у центрі Києва.

Джерело: Геращенко в коментарі "112 Україна"

Пряма мова: "Якщо він (терорист - ред.) продовжить свій спротив. Я не виключаю полтавського варіанту розвитку подій".

Деталі: Геращенко сказав, що йому не відомо, чи вимагав терорист гроші, водночас повідомив, що той хотів вийти у прямий ефір та поспілкуватися зі ЗМІ.

За його словами, у чоловіка є сім’я в Україні. Дружина - громадянка Узбекистану та діти, які народилися уже в Україні.

Що було раніше: 3 серпня у Києві невідомий чоловік захопив приміщення банку і погрожує вибухівкою.

Згодом стало відомо, що терористом, який захопив банк, виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. 

Чоловік заявив силовикам, що до його ноги причеплений трос, який прив’язаний до детонатора. 

За словами терориста, в його рюкзаку є великий заряд вибухівки, який здетонує, якщо його вб’ють.



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