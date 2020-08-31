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У Херсоні більше немає вулиці імені Гандзюк

Понеділок, 31 серпня 2020, 16:38
У Херсоні більше немає вулиці імені Гандзюк

Верховний суд залишив без задоволення касаційну скаргу Херсонської міськради, яка перейменувала вулицю Лютеранська на вулицю імені активістки Катерини Гандзюк. Цим рішенням вулиці повернули попередню назву - Лютеранська.   

Джерело: Facebook-сторінки адвокатів Масі Найєма і Дмитра Ільченка, рішення суду

Пряма мова Найєма: "В Херсоні більше немає вулиці імені Катерини Гандзюк. Таке рішення сьогодні прийняв Верховний суд".

Деталі: Касаційна скарга Херсонської міської ради відхилена.

Тому, за словами адвоката підозрюваного в організації нападу на активістку, перейменування вулиці Лютеранська на вулицю Катерини Гандзюк визнано незаконним. Вулиці повернуто її колишню назву - Лютеранська.

Рішення Верховного Суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

Ільченко адвокат голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації нападу на Гандзюк.

 
 

Що було раніше: Херсонський окружний адміністративний суд 10 травня скасував рішення Херсонської міської ради щодо перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк.

Знати більше: Справа Гандзюк у прізвищах. Кого покарали за смерть активістки

Нагадаємо:

  • 22 лютого на засіданні сесії Херсонської міськради депутати вирішили перейменувати вулицю Лютеранську на вулицю імені активістки Катерини Гандзюк.
  • На Лютеранській розташовані управління СБУ та Нацполіції Херсона.
  • 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк у Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою. У неї були опіки 40% шкіри і сильне пошкодження очей. Станом на 21 вересня Гандзюк перенесла 11 операцій.
  • 4 листопада Катерина Гандзюк померла у реанімації в Києві.

Українська правда

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Теми: напад на ГандзюкактивістивбивствоХерсон
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