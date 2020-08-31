У Херсоні більше немає вулиці імені Гандзюк

Верховний суд залишив без задоволення касаційну скаргу Херсонської міськради, яка перейменувала вулицю Лютеранська на вулицю імені активістки Катерини Гандзюк. Цим рішенням вулиці повернули попередню назву - Лютеранська.

Джерело: Facebook-сторінки адвокатів Масі Найєма і Дмитра Ільченка, рішення суду

Пряма мова Найєма: "В Херсоні більше немає вулиці імені Катерини Гандзюк. Таке рішення сьогодні прийняв Верховний суд".

Деталі: Касаційна скарга Херсонської міської ради відхилена.

Тому, за словами адвоката підозрюваного в організації нападу на активістку, перейменування вулиці Лютеранська на вулицю Катерини Гандзюк визнано незаконним. Вулиці повернуто її колишню назву - Лютеранська.

Рішення Верховного Суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

Ільченко адвокат голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації нападу на Гандзюк.

Що було раніше: Херсонський окружний адміністративний суд 10 травня скасував рішення Херсонської міської ради щодо перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк.

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