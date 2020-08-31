Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Херсоні більше немає вулиці імені Гандзюк

Понеділок, 31 серпня 2020, 16:38

Верховний суд залишив без задоволення касаційну скаргу Херсонської міськради, яка перейменувала вулицю Лютеранська на вулицю імені активістки Катерини Гандзюк. Цим рішенням вулиці повернули попередню назву - Лютеранська.   

Джерело: Facebook-сторінки адвокатів Масі Найєма і Дмитра Ільченка, рішення суду

Пряма мова Найєма: "В Херсоні більше немає вулиці імені Катерини Гандзюк. Таке рішення сьогодні прийняв Верховний суд".

Деталі: Касаційна скарга Херсонської міської ради відхилена.

Тому, за словами адвоката підозрюваного в організації нападу на активістку, перейменування вулиці Лютеранська на вулицю Катерини Гандзюк визнано незаконним. Вулиці повернуто її колишню назву - Лютеранська.

Рішення Верховного Суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

Ільченко адвокат голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації нападу на Гандзюк.

 
 

Що було раніше: Херсонський окружний адміністративний суд 10 травня скасував рішення Херсонської міської ради щодо перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк.

Знати більше: Справа Гандзюк у прізвищах. Кого покарали за смерть активістки

Нагадаємо:

  • 22 лютого на засіданні сесії Херсонської міськради депутати вирішили перейменувати вулицю Лютеранську на вулицю імені активістки Катерини Гандзюк.
  • На Лютеранській розташовані управління СБУ та Нацполіції Херсона.
  • 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк у Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою. У неї були опіки 40% шкіри і сильне пошкодження очей. Станом на 21 вересня Гандзюк перенесла 11 операцій.
  • 4 листопада Катерина Гандзюк померла у реанімації в Києві.

Українська правда
Теми: напад на ГандзюкактивістивбивствоХерсон


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоФілімонов про висунення в мери: Мені запропонував Зеленський

Країни Балтії ввели санкції проти Лукашенка і білоруських чиновників

Єрмак назвав заяви Фокіна особистою позицією і апелював до "Мінська"

З 1 вересня Рада візьметься за реформи. Список

Лукашенко визнав, що в Білорусі "дещо авторитарна" система

"Слуги народу" планують бучний з’їзд і готуються висунути відомого коміка в мери

Усі новини...
напад на Гандзюк
Справа Гандзюк: Суд заарештував Мангера і Левіна
На Киву завели нову справу: відмовляється спростовувати наклеп
Акція під МВС: активісти палять димові шашки та розмальовують дорогу
Останні новини
16:38
У Херсоні більше немає вулиці імені Гандзюк
16:28
Іран запропонував Україні можливу дату другого раунду переговорів щодо компенсацій - посол
16:26
Перевантажені фури: "Укртрансбезпека" за тиждень нарахувала штрафів на 3 мільйони
15:56
Посли ЄС наступного тижня затвердять санкції щодо Білорусі – ЗМІ
15:48
З фонду боротьби з COVID-19 на освіту не виділили ні копійки – Шкарлет
15:47
За серпень оптові ціни на електроенергію в Україні подорожчали на 8,5%
15:44
Главу католиків Білорусі не впускають до рідної країни
15:42
Чистий прибуток "Газпрому" у 2 кварталі 2020-го впав на 50%
15:25
фотоСБУ інсценувала вбивство киянина та затримала замовника
15:24
Держбанки зменшили портфель непрацюючих кредитів на 6 мільярдів – Мінфін
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!