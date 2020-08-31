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В Херсоне больше нет улицы имени Гандзюк

Понедельник, 31 августа 2020, 16:38

Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Херсонского горсовета, которая переименовала улицу Лютеранская на улицу имени активистки Екатерины Гандзюк. Этим решением улице вернули прежнее название - Лютеранская.

Источник: Facebook-страницы адвокатов Маси Найема и Дмитрия Ильченко, решение суда

Прямая речь Найема: "В Херсоне больше нет улицы имени Екатерины Гандзюк. Такое решение принял Верховный суд".

Детали: Кассационная жалоба Херсонского городского совета отклонена.

Поэтому, по словам адвоката подозреваемого в организации нападения на активистку, переименование улицы Лютеранская на улицу Екатерины Гандзюк признано незаконным. Улице возвращено ее прежнее название - Лютеранская.

Решение Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Ильченко адвокат председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в организации нападения на Гандзюк.

 
 

Что было раньше: Херсонский окружной административный суд 10 мая отменил решение Херсонского городского совета о переименовании улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк.

Узнать больше: Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки

Напомним: 

  • 22 февраля на заседании сессии Херсонского горсовета депутаты решили переименовать улицу Лютеранскую в улицу имени активистки Екатерины Гандзюк
  • На Лютеранской расположены управления СБУ и Нацполиции Херсона.
  • 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк в Херсоне облили концентрированной серной кислотой. У нее были ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз. По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций.
  • 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в реанимации в Киеве.

Украинская правда
Темы: нападение на ГандзюкактивистыубийствоХерсон


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