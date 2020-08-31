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В Херсоне больше нет улицы имени Гандзюк

Понедельник, 31 августа 2020, 16:38
В Херсоне больше нет улицы имени Гандзюк

Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Херсонского горсовета, которая переименовала улицу Лютеранская на улицу имени активистки Екатерины Гандзюк. Этим решением улице вернули прежнее название - Лютеранская.

Источник: Facebook-страницы адвокатов Маси Найема и Дмитрия Ильченко, решение суда

Прямая речь Найема: "В Херсоне больше нет улицы имени Екатерины Гандзюк. Такое решение принял Верховный суд".

Детали: Кассационная жалоба Херсонского городского совета отклонена.

Поэтому, по словам адвоката подозреваемого в организации нападения на активистку, переименование улицы Лютеранская на улицу Екатерины Гандзюк признано незаконным. Улице возвращено ее прежнее название - Лютеранская.

Решение Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Ильченко адвокат председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в организации нападения на Гандзюк.

 
 

Что было раньше: Херсонский окружной административный суд 10 мая отменил решение Херсонского городского совета о переименовании улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк.

Узнать больше: Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки

Напомним: 

  • 22 февраля на заседании сессии Херсонского горсовета депутаты решили переименовать улицу Лютеранскую в улицу имени активистки Екатерины Гандзюк
  • На Лютеранской расположены управления СБУ и Нацполиции Херсона.
  • 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк в Херсоне облили концентрированной серной кислотой. У нее были ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз. По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций.
  • 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в реанимации в Киеве.

Украинская правда

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Темы: нападение на ГандзюкактивистыубийствоХерсон
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