НАБУ: Рішення КС ставить під загрозу призначення нового директора

Рішення Конституційного суду щодо директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника ставить під загрозу можливість призначення нового очільника, зазначили у відомстві.

Джерело: пресслужба відомства

Дослівно: "Наявність такого рішення КС ставить під загрозу можливість призначення нового директора Національного бюро. Щоб усунути цей ризик, потрібно врегулювати питання у законодавчому полі, з обов’язковим збереженням гарантій незалежності інституції, ключовим елементом якої є особлива процедура призначення та зняття директора з посади. Національне бюро готове долучитися до приведення законодавства у відповідність Основному закону".

Деталі: У НАБУ наголосили, що факт визнання неконституційним указу президента про призначення на посаду не припиняє повноважень директора НАБУ чи будь-якої іншої особи, яку призначає глава держави, і не означає автоматичного її звільнення. Поки Рада не ухвалить відповідних змін до законодавства, Ситник має за законом виконувати свої повноваження на посаді глави НАБУ.

Що передувало: Джерело УП повідомило, що Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.

Представник президента України в КС Федір Веніславський в коментарі "Інтерфакс-Україна" назвав таке рішення КС очікуваним.

Конституційний суд дійшов висновку, що п’ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначаючи Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро, яке належить до органів виконавчої влади.

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