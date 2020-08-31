НАБУ: Решение КС ставит под угрозу назначение нового директора
Решение Конституционного суда в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника ставит под угрозу возможность назначения нового руководителя, отметили в ведомстве.
Источник: пресс-служба ведомства
Дословно: "Наличие такого решения КС ставит под угрозу возможность назначения нового директора Национального бюро. Чтобы устранить этот риск, нужно урегулировать вопрос в законодательном поле, с обязательным сохранением гарантий независимости института, ключевым элементом которой является особая процедура назначения и снятия директора с должности. Национальное бюро готово присоединиться к приведению законодательства в соответствие Основному закону".
Детали: В НАБУ подчеркнули, что факт признания неконституционным указа президента о назначении на должность не прекращает полномочий директора НАБУ или любого другого лица, которое назначает глава государства, и не означает автоматического ее освобождения. Пока Рада не примет соответствующих изменений в законодательство, Сытник имеет право по закону выполнять свои полномочия на посту главы НАБУ.
Что предшествовало: Источник УП сообщил, что Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
Представитель президента Украины в КС Федор Вениславский в комментарии "Интерфакс-Украина" назвал такое решение КС ожидаемым.
Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.
Предыстория:
- В мае стало известно, что нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский и еще полсотни народных избранников просят Конституционный суд признать назначение директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника неконституционным.
- В представлении нардепов говорилось, что вопрос о назначении директора НАБУ вышел за конституционные полномочия президента и Петр Порошенко, назначая Сытника, вышел за пределы своей компетенции.