НАБУ: Решение КС ставит под угрозу назначение нового директора

Решение Конституционного суда в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника ставит под угрозу возможность назначения нового руководителя, отметили в ведомстве.

Источник: пресс-служба ведомства

Дословно: "Наличие такого решения КС ставит под угрозу возможность назначения нового директора Национального бюро. Чтобы устранить этот риск, нужно урегулировать вопрос в законодательном поле, с обязательным сохранением гарантий независимости института, ключевым элементом которой является особая процедура назначения и снятия директора с должности. Национальное бюро готово присоединиться к приведению законодательства в соответствие Основному закону".

Детали: В НАБУ подчеркнули, что факт признания неконституционным указа президента о назначении на должность не прекращает полномочий директора НАБУ или любого другого лица, которое назначает глава государства, и не означает автоматического ее освобождения. Пока Рада не примет соответствующих изменений в законодательство, Сытник имеет право по закону выполнять свои полномочия на посту главы НАБУ.

Что предшествовало: Источник УП сообщил, что Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Представитель президента Украины в КС Федор Вениславский в комментарии "Интерфакс-Украина" назвал такое решение КС ожидаемым.

Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.

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