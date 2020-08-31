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НАБУ: Решение КС ставит под угрозу назначение нового директора

Понедельник, 31 августа 2020, 18:12

Решение Конституционного суда в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника ставит под угрозу возможность назначения нового руководителя, отметили в ведомстве.

Источник: пресс-служба ведомства

Дословно: "Наличие такого решения КС ставит под угрозу возможность назначения нового директора Национального бюро. Чтобы устранить этот риск, нужно урегулировать вопрос в законодательном поле, с обязательным сохранением гарантий независимости института, ключевым элементом которой является особая процедура назначения и снятия директора с должности. Национальное бюро готово присоединиться к приведению законодательства в соответствие Основному закону".

Детали: В НАБУ подчеркнули, что факт признания неконституционным указа президента о назначении на должность не прекращает полномочий директора НАБУ или любого другого лица, которое назначает глава государства, и не означает автоматического ее освобождения. Пока Рада не примет соответствующих изменений в законодательство, Сытник имеет право по закону выполнять свои полномочия на посту главы НАБУ.

Что предшествовало: Источник УП сообщил, что Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Представитель президента Украины в КС Федор Вениславский в комментарии "Интерфакс-Украина" назвал такое решение КС ожидаемым.

Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.

Предыстория:

  • В мае стало известно, что нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский и еще полсотни народных избранников просят Конституционный суд признать назначение директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника неконституционным.
  • В представлении нардепов говорилось, что вопрос о назначении директора НАБУ вышел за конституционные полномочия президента и Петр Порошенко, назначая Сытника, вышел за пределы своей компетенции.

Украинская правда
Темы: НАБУСытникКС


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