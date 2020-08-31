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Корнієнко впевнений, що закон про НАБУ потрібно змінити

Понеділок, 31 серпня 2020, 23:22
Корнієнко впевнений, що закон про НАБУ потрібно змінити
фото: уп

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко ввадає, що Рада повинна внести зміни до закону про Національне антикорупційне бюро.

Джерело: Корнієнко в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова Корнієнка: "Щодо закону про НАБУ. Я згоден, що парламенту треба відреагувати на це. Треба внести зміни у відповідний закон про НАБУ, упорядкувати до того стану, на який натякає Конституційний суд, кажучи, що бюро – це центральний орган виконавчої влади, відповідно, призначення там має робити Кабмін.

Точно буде в суспільстві дискусія щодо міжнародності комісії, яка буде відбирати (кандидатів на посаду голови бюро – ред.), тому, що останнім часом це викликає багато запитань".

Деталі: Він наголосив, що зміни можуть стосуватися не лише процедури обрання, а ще й можуть з’явитися пропозиції щодо оновлення законодавства про НАБУ.

Що передувало: Джерело УП повідомило, що Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.

Представник президента України в КС Федір Веніславський в коментарі "Інтерфакс-Україна" назвав таке рішення КС очікуваним.

Конституційний суд дійшов висновку, що п’ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначаючи Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро, яке належить до органів виконавчої влади.

Передісторія: 

  • У травні стало відомо, що нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський та ще пів сотні народних обранців просять Конституційний суд визнати призначення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника неконституційним.
  • У поданні нардепів йшлося про те, що питання про призначення директора НАБУ вийшло за конституційні повноваження президента і Петро Порошенко, призначаючи Ситника, вийшов за межі своєї компетенції.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУСитникВерховна РадаСлуга народуОлександр Корнієнко
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