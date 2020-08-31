Корниенко уверен, что закон о НАБУ нужно изменить

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко ввадае, что Рада должна внести изменения в закон о Национальном антикоррупционном бюро.

Источник: Корниенко в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь Корниенко: "По закону о НАБУ. Я согласен, что парламенту надо отреагировать на это. Надо внести изменения в соответствующий закон о НАБУ, упорядочить в то состояние, на которое намекает Конституционный суд, говоря, что бюро - это центральный орган исполнительной власти, соответственно, назначения там должен делать Кабмин.

Точно будет в обществе дискуссия по поводу международности комиссии, которая будет отбирать (кандидатов на должность главы бюро - ред.), потому, что в последнее время это вызывает много вопросов".

Детали: Он отметил, что изменения могут касаться не только процедуры избрания, а могут еще и появиться предложения по обновлению законодательства о НАБУ.

Что предшествовало: Источник УП сообщил, что Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Представитель президента Украины в КС Федор Вениславский в комментарии "Интерфакс-Украина" назвал такое решение КС ожидаемым.

Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.

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