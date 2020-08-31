Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Корниенко уверен, что закон о НАБУ нужно изменить

Понедельник, 31 августа 2020, 23:22
Корниенко уверен, что закон о НАБУ нужно изменить
фото: уп

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко ввадае, что Рада должна внести изменения в закон о Национальном антикоррупционном бюро.

Источник: Корниенко в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь Корниенко: "По закону о НАБУ. Я согласен, что парламенту надо отреагировать на это. Надо внести изменения в соответствующий закон о НАБУ, упорядочить в то состояние, на которое намекает Конституционный суд, говоря, что бюро - это центральный орган исполнительной власти, соответственно, назначения там должен делать Кабмин.

Точно будет в обществе дискуссия по поводу международности комиссии, которая будет отбирать (кандидатов на должность главы бюро - ред.), потому, что в последнее время это вызывает много вопросов".

Детали: Он отметил, что изменения могут касаться не только процедуры избрания, а могут еще и появиться предложения по обновлению законодательства о НАБУ.

Что предшествовало: Источник УП сообщил, что Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Представитель президента Украины в КС Федор Вениславский в комментарии "Интерфакс-Украина" назвал такое решение КС ожидаемым.

Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.

Предыстория:

  • В мае стало известно, что нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский и еще полсотни народных избранников просят Конституционный суд признать назначение директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника неконституционным.
  • В представлении нардепов говорилось, что вопрос о назначении директора НАБУ вышел за конституционные полномочия президента и Петр Порошенко, назначая Сытника, вышел за пределы своей компетенции.

Роман Петренко, УП
Темы: НАБУСытникВерховная РадаСлуга народаАлександр Корниенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
НАБУ
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскивает "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Последние новости
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
Все новости...
Реклама: