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Корниенко уверен, что закон о НАБУ нужно изменить

Понедельник, 31 августа 2020, 23:22
фото: уп

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко ввадае, что Рада должна внести изменения в закон о Национальном антикоррупционном бюро.

Источник: Корниенко в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь Корниенко: "По закону о НАБУ. Я согласен, что парламенту надо отреагировать на это. Надо внести изменения в соответствующий закон о НАБУ, упорядочить в то состояние, на которое намекает Конституционный суд, говоря, что бюро - это центральный орган исполнительной власти, соответственно, назначения там должен делать Кабмин.

Точно будет в обществе дискуссия по поводу международности комиссии, которая будет отбирать (кандидатов на должность главы бюро - ред.), потому, что в последнее время это вызывает много вопросов".

Детали: Он отметил, что изменения могут касаться не только процедуры избрания, а могут еще и появиться предложения по обновлению законодательства о НАБУ.

Что предшествовало: Источник УП сообщил, что Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Представитель президента Украины в КС Федор Вениславский в комментарии "Интерфакс-Украина" назвал такое решение КС ожидаемым.

Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.

Предыстория:

  • В мае стало известно, что нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский и еще полсотни народных избранников просят Конституционный суд признать назначение директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника неконституционным.
  • В представлении нардепов говорилось, что вопрос о назначении директора НАБУ вышел за конституционные полномочия президента и Петр Порошенко, назначая Сытника, вышел за пределы своей компетенции.

Роман Петренко, УП
Темы: НАБУСытникВерховная РадаСлуга народаАлександр Корниенко


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