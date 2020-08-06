Нардепи з ОПЗЖ подали до КС три подання – про спецконфіскацію і декларування

5 серпня до Конституційного Суду України надійшли конституційні подання 47 народних депутатів, які стосуються процедури спеціальної конфіскації та суб’єктів декларування доходів.

Джерело: пресслужба КС

Деталі: Народні депутати від партії "Опозиційна платформа – За життя" є ініціаторами трьох подань:

- щодо конституційності положень статей 96-1, 96-2 Кримінального кодексу України (спеціальна конфіскація та випадки застосування спеціальної конфіскації);

- щодо відповідності Конституції України окремих положень Кримінального процесуального кодексу України (теж щодо сецконфіскації);

- щодо конституційності окремих положень закону "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та інших пов’язаних з ними законів України, що зачіпають права та свободи громадян (щодо декларування доходів, моніторингу способу життя, законності здобуття активів).

Автори клопотань просять Конституційний Суд визнати оспорювані положення нормативно-правових актів такими, що не відповідають Основному Закону України.

Вони зазначають, що попри конституційні та міжнародні приписи спеціальну конфіскацію можуть застосувати до діянь, які були вчинені до набрання чинності відповідної норми закону.

На думку авторів подань, Інститут спеціальної конфіскації "дозволяє застосовувати до невинних третіх осіб негативні процесуальні дії та правові наслідки, що виступають складовою кримінальної відповідальності".

Такий законодавчий підхід не відповідає конституційним засадам притягнення особи до відповідальності та суперечить принципу верховенства права, переконані вони.

"Статті 96-1, 96-2 Кримінального кодексу України грубо порушують Конституцію України, а їх правозастосування кожного дня призводить до ущемлення та позбавлення громадян їх основоположних прав та свобод, а також має наслідком їх переслідування у кримінальному порядку", – стверджується у першому поданні.

Нардепів ОПЗЖ також обурює, що закон "Про запобігання корупції" зобов’язує декларувати майно членів сім'ї: діти до досягнення ними повноліття – незалежно від спільного проживання із суб'єктом; будь-які особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і "мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом" – у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

На думку авторів клопотань, "завдяки дії таких законодавчих норм дозволяється збирання, зберігання, використання та поширення інформації, в тому числі конфіденційної, про членів сім'ї суб'єктів декларування та інших третіх осіб, а також незаконне втручання в їхнє особисте та сімейне життя".

"Оспорювані положення Закону України "Про запобігання корупції" ( стаття 51) навіть прямо передбачають втручання у право на недоторканність особистого і сімейного життя особи, наголошуючи на тому, що таке втручання не повинно бути надмірним. Однак, зазначене законодавче унормування суперечить основоположним конституційним принципам", – заявляють нардепи.