Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Трамп заявив, що вакцина від коронавірусу може з’явитися до президентських виборів

Четвер, 6 серпня 2020, 20:35

Президент США Дональд Трамп заявив, що, можливо, країна отримає коронавірусну вакцину до президентських виборів 3 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

 "Раніше кінця року, може бути набагато швидше" – сказав Трамп, відповідаючи на питання, коли може з’явитися вакцина.

На уточнююче запитання, чи може це статися до 3 листопада президент зазначив: "Я думаю, що в деяких випадках це можливо раніше цієї дати, але йдеться про строки навколо неї".

Американські високопосадовці у сфері охорони здоров’я раніше заявили, що не будуть гнатися за першість у гонці зі знаходження вакцини проти вірусу.

Трамп вважає, що економічне відновлення США почнеться після знаходження вакцини. "Ми дуже скоро будемо робити вакцини, незабаром у нас буде терапія", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Німеччина надала трьом біотехнологічним компаніям гранти, щоб допомогти їм прискорити розробку коронавірусної вакцини, але міністр досліджень Аня Карлічек заявила, що навряд чи будь-яка вакцина буде широко доступна до середини наступного року.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаРейтинг "Слуги народу" продовжує падати, наближається до 25%

Чорногорія дозволила в'їзд громадянам України без обмежень

Зеленський готується зібрати Раду, щоб підняти зарплати

аудіоКерівництво Офісу генпрокурора хотіло зірвати операцію НАБУ проти суддів ОАСК

"Слуга народу" розпочала передвиборчу кампанію і озвучила гасло

Зеленський пояснив, чому у ТКГ прийшов Кравчук

Усі новини...
Останні новини
20:42
Новини економіки: "Мотор Січ" і Ярославський, мінімальна зарплата, ціна на газ
20:35
Трамп заявив, що вакцина від коронавірусу може з’явитися до президентських виборів
20:13
З "Приватбанку" звільнився голова IT-відділу через обмеження у зарплатні
20:02
У Корбана проводять обшуки – Ярош
19:49
НБУ зміцнив офіційний курс гривні
19:33
У США пригрозили німецькому порту фінансовим крахом через "Північний потік-2"
19:17
"Антимонопольщики" оштрафовали УЗ на 18 миллионов за навязанную грузоперевозчикам услугу
18:59
Венедіктова заявила, що готує запит до Білорусі на видачу "вагнерівців"
18:52
Судді ВАКС надали цілодобову охорону через погрози
18:38
Українська економіка впала за півроку на 6,5%. У другому кварталі - на 11%
Усі новини...