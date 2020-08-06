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Трамп заявив, що вакцина від коронавірусу може з’явитися до президентських виборів

Четвер, 6 серпня 2020, 20:35

Президент США Дональд Трамп заявив, що, можливо, країна отримає коронавірусну вакцину до президентських виборів 3 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

 "Раніше кінця року, може бути набагато швидше" – сказав Трамп, відповідаючи на питання, коли може з’явитися вакцина.

На уточнююче запитання, чи може це статися до 3 листопада президент зазначив: "Я думаю, що в деяких випадках це можливо раніше цієї дати, але йдеться про строки навколо неї".

Американські високопосадовці у сфері охорони здоров’я раніше заявили, що не будуть гнатися за першість у гонці зі знаходження вакцини проти вірусу.

Трамп вважає, що економічне відновлення США почнеться після знаходження вакцини. "Ми дуже скоро будемо робити вакцини, незабаром у нас буде терапія", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Німеччина надала трьом біотехнологічним компаніям гранти, щоб допомогти їм прискорити розробку коронавірусної вакцини, але міністр досліджень Аня Карлічек заявила, що навряд чи будь-яка вакцина буде широко доступна до середини наступного року.

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