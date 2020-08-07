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Brexit: Лондон каже про прогрес у переговорах про ЗВТ з ЄС

П'ятниця, 7 серпня 2020, 17:14

Британський міністр, який курирує переговори щодо Brexit, заявив у п'ятницю, що був досягнутий прогрес з Євросоюзом, тому він вважає, що обидві сторони укладуть угоду про вільну торгівлю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Все свідчить про те, що ми домоглися прогресу у відносинах з Європейським Союзом. Я вірю, що буде успішний результат переговорів", - заявив Майкл Гоув журналістам у Північній Ірландії.

Хоча Британія завжди говорила, що вважає угоду можливою, тон коментарів Гоува - одного з найбільш високопоставлених прихильників Brexit в уряді Бориса Джонсона - був явно більш позитивним, ніж в останні місяці, зазначає агентство.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз готовий піти на компроміс, пом'якшивши свою вимогу до Британії в майбутньому враховувати правила ЄС щодо державної допомоги.  

"Відносини, які ми маємо з Європейським Союзом, є конструктивними, прагматичними та вражаючими", - сказав Гоув, додавши, що, на його думку, угода може бути досягнута, хоча попереду ще багато роботи.

Британія і ЄС планували вести додаткові торгові переговори аж до 2 жовтня, менш ніж за два тижні до саміту, на якому блок сподівається схвалити будь-яку угоду з Лондоном.

Теми: ЄСЄвропа
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