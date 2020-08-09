Стримування Росії: Пентагон пояснив передислокацію військ США в Європі

Виведення частини американських військ з Німеччини і їх передислокація в кінцевому підсумку переслідують мету посилити стримування Росії.

Джерело: міністр оборони США Марк Еспер, якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ми передислокуємо більше військ на схід, ближче до кордонів з Росією".

Деталі: Таким чином, за його словами, передислокація спрямована на посилення стримування Росії і зміцнення альянсу (НАТО - УП).

Еспер повідомив, що в цілому США виведуть з Німеччини 12 тис. свого військового контингенту, значна частина його буде повернута на батьківщину, частина переміщена в Італію і Бельгію.

Міністр зазначив, що більшість союзників по НАТО підтримали це рішення, прийняте президентом США Дональдом Трампом.

Раніше він заявляв, що за рахунок перекидання військ США з Німеччини можуть бути посилені Румунія і країни Балтії.

За словами міністра оборони США, Пентагон також хоче направити більше сил у Прибалтику і Польщу.