Стримування Росії: Пентагон пояснив передислокацію військ США в Європі
Виведення частини американських військ з Німеччини і їх передислокація в кінцевому підсумку переслідують мету посилити стримування Росії.
Джерело: міністр оборони США Марк Еспер, якого цитує Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Ми передислокуємо більше військ на схід, ближче до кордонів з Росією".
Деталі: Таким чином, за його словами, передислокація спрямована на посилення стримування Росії і зміцнення альянсу (НАТО - УП).
Еспер повідомив, що в цілому США виведуть з Німеччини 12 тис. свого військового контингенту, значна частина його буде повернута на батьківщину, частина переміщена в Італію і Бельгію.
Міністр зазначив, що більшість союзників по НАТО підтримали це рішення, прийняте президентом США Дональдом Трампом.
Раніше він заявляв, що за рахунок перекидання військ США з Німеччини можуть бути посилені Румунія і країни Балтії.
За словами міністра оборони США, Пентагон також хоче направити більше сил у Прибалтику і Польщу.