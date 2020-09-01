Неконституційність призначення: Ситник не здивований рішенням КСУ

Для директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника не було несподіваним рішення Конституційного суду про неконституційність його призначення на посаду тодішнім президентом Петром Порошенком.

Джерело: Ситник в інтерв’ю для "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Для мене точно не було несподіванкою, бо ми бачили як постійно йде лобіювання цього рішення.

Тому, в принципі, сказати, що ми здивовані цим рішенням – не здивовані. В той же самий час, потрібно відзначити, що це вперше в історії України Конституційний суд розглянув питання конституційності не нормативного документа, а акту індивідуальної дії".

Деталі: На прогнозованість рішення КСУ також впливали попередні висновки суддів, зокрема про скасування відповідальності про незаконне збагачення.

Очільник бюро додав, що таке рішення не тягне за собою юридичних наслідків, а тому не означає припинення його повноважень.

Водночас Ситник стверджує, що питання, які стосуються НАБУ, Конституційний суд розглядає не на користь держави чи бюро.

Окрім того, директор бюро пов’язує рішення КСУ із справою "плівок ОАСК".

"Особисто я можу сказати, що очевидний зв’язок навіть щодо тих плівок, які ми оприлюднили, який є зв’язок між ОАСК і Конституційним судом, тому причини цього рішення зрозумілі", – сказав Ситник.

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