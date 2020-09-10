Боевики пытаются вызвать пожар, обстреливая траву трассирующими пулями – ООС

Российские наемники обстреливают позиции Вооруженных сил Украины трассирующими пулями, чтобы поджечь траву и спровоцировать пожар.

Источник: штаб ООС

Детали: Враг совершил выстрелы из стрелкового оружия в сторону наших позиций в районе Золотого и Золотого-5, применив трассирующие пули для поджога травы.

В штабе напомнили, что российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям близ населенного пункта Шуми. Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности.

Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ.

Справка: трассирующий снаряд - разновидность артиллерийского снаряда специального назначения, светится в полете и оставляет за собой дымный след. Обычно в задней части такого снаряда располагается трассер - небольшой стакан, заполненный специальным пиротехническим составом. Трассер воспламеняется от горения пороховых газов в момент выстрела и дает хорошо заметное яркое свечение.

Трассирующий снаряд обладает зажигательной действием при попадании в легковоспламеняющийся объект (стог сена, бак с парами топлива).

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