Боевики пытаются вызвать пожар, обстреливая траву трассирующими пулями – ООС
Российские наемники обстреливают позиции Вооруженных сил Украины трассирующими пулями, чтобы поджечь траву и спровоцировать пожар.
Источник: штаб ООС
Детали: Враг совершил выстрелы из стрелкового оружия в сторону наших позиций в районе Золотого и Золотого-5, применив трассирующие пули для поджога травы.
В штабе напомнили, что российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям близ населенного пункта Шуми. Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности.
Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ.
Справка: трассирующий снаряд - разновидность артиллерийского снаряда специального назначения, светится в полете и оставляет за собой дымный след. Обычно в задней части такого снаряда располагается трассер - небольшой стакан, заполненный специальным пиротехническим составом. Трассер воспламеняется от горения пороховых газов в момент выстрела и дает хорошо заметное яркое свечение.
Трассирующий снаряд обладает зажигательной действием при попадании в легковоспламеняющийся объект (стог сена, бак с парами топлива).
Предыстория:
- 9 сентября участники Трехсторонней контактной группы договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы с участием представителя-координатора от ОБСЕ.
- Необходимость в такой инспекции вызвана тем, что главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин обвинил Украину в якобы нарушении режима прекращения огня в районе Шумов. В связи с этим Пушилин пообещал обстрелять украинские позиции.
- Однако 10 сентября украинская сторона отменила эту инспекцию, поскольку Россия и представители ОРДО выдвинули к ней новые требования, которые грубо нарушают предыдущие договоренности.