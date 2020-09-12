Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленський анонсував ще одну зустріч радників у нормандському форматі

Субота, 12 вересня 2020, 16:08
фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що зустріч лідерів у нормандському форматі плануватиметься, але до того має відбутися ще одна зустріч радників.

Джерело: Зеленський у розмові з журналістами під час робочої поїздки до Одеської області, керівник Офісу президента Андрій Єрмак на Одещині, передає Укрінформ

Пряма мова Зеленського: "Продовжуються зустрічі в нормандському форматі. І якщо зустрічаюся радники і я знаю вже результат, значить буде плануватися зустріч лідерів нормандського формату. Вони не обговорили всі питання, не поставили крапку в багатьох питаннях. Тому буде ще одна зустріч радників...

Найголовніше рішення, яке сьогодні є – це дотримання і продовження режиму тиші. Це найголовніше".

Деталі: Зеленський наголосив, що такого довгого дотримання режиму тиші, як нині, за всі ці роки війни на сході не було.

Разом з тим, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що режим припинення вогню на Донбасі буде продовжуватися попри спроби його зірвати.

Пряма мова Єрмака: "Українська делегація повернулася з головним результатом, що ми отримали безспірну підтримку вже з боку всіх учасників нормандського формату щодо режиму припинення вогню. Він буде продовжуватися попри спроби, які були, і ми це визнаємо, були спроби його зірвати".

Деталі: Єрмак додав, що режим припинення вогню "не влаштовує не тільки наших ворогів, а й ворогів, які протидіють цьому всередині країни - не всім потрібен мир".

Що передувало: Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак за підсумками зустрічі представників "нормандської четвірки" в Берліні заявив, що "прориву досягнуто не було", але Верховна Рада нібито розгляне зміну постанови, яку ухвалила 15 липня.

Також Козак зазначив, що питання проведення саміту "нормандської четвірки" навіть не обговорювалося.

У свою чергу, керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що головним результатам переговорів 11 вересня в Берліні на рівні радників є домовленість про продовження режиму "тиші" на Донбасі.

11 вересня о 15:00 у відомстві федерального канцлера Німеччини в Берліні почалися переговори політрадників країн "нормандської четвірки". Вони тривали 7 годин.

Теми: ЗеленськийАндрій ЄрмакДонбаснормандський формат


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Київські школи переходять на навчання в умовах "помаранчевої" зони

Дрон ОБСЄ зафіксував біля лінії зіткнення на Донбасі важке озброєння окупантів

Відео, фотоСБУ зловила агента ФСБ, що готував диверсію й планував убивства бійців ЗСУ

Якщо Леніна поховають: у РФ оголосили конкурс на нову концепцію мавзолею

Україна та РФ оприлюднили принципово різні підсумки нормандської зустрічі радників

Коронавірус: рекордні 72 смерті та більше 3 тисяч заражень

Усі новини...
Зеленський
Кілька ГО закликають Зеленського і Венедіктову звільнити 2 "зашкварених" чиновників
Дуда сподівається, що до зустрічі з Зеленським могилу УПА у Польщі відновлять – ОПУ
Інспекція в районі зриву "тиші": активісти протестували під ОП та в Конча-Заспі
Останні новини
16:08
Зеленський анонсував ще одну зустріч радників у нормандському форматі
15:58
В аеропорту Одеси до кінця 2020 року планують відкрити нову злітно-посадкову смугу
15:56
Меркель: прагнення до демократії в Білорусі розтоптано ногами
15:29
Київські школи переходять на навчання в умовах "помаранчевої" зони
15:05
Шмигаль про дату подання бюджету: 15 вересня, так як цього вимагає закон
14:26
Дрон ОБСЄ зафіксував біля лінії зіткнення на Донбасі важке озброєння окупантів
14:17
Рейтингове агентство Fitch видалило "Укрзалізницю" з негативного кредитного списку
13:41
Влада Афганістану і "Талібан" відкрили історичні переговори, щоб закінчити десятиліття війни
13:32
На Сумщині через коронавірус закрили відділення екстреної допомоги
13:14
Відео, фотоСБУ зловила агента ФСБ, що готував диверсію й планував убивства бійців ЗСУ
Усі новини...