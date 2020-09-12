Зеленський анонсував ще одну зустріч радників у нормандському форматі

Президент Володимир Зеленський повідомив, що зустріч лідерів у нормандському форматі плануватиметься, але до того має відбутися ще одна зустріч радників.

Джерело: Зеленський у розмові з журналістами під час робочої поїздки до Одеської області, передає Укрінформ

Пряма мова: "Продовжуються зустрічі в нормандському форматі. І якщо зустрічаюся радники і я знаю вже результат, значить буде плануватися зустріч лідерів нормандського формату. Вони не обговорили всі питання, не поставили крапку в багатьох питаннях. Тому буде ще одна зустріч радників...

Найголовніше рішення, яке сьогодні є – це дотримання і продовження режиму тиші. Це найголовніше".

Деталі: Зеленський наголосив, що такого довгого дотримання режиму тиші, як нині, за всі ці роки війни на сході не було.

Що передувало: Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак за підсумками зустрічі представників "нормандської четвірки" в Берліні заявив, що "прориву досягнуто не було", але Верховна Рада нібито розгляне зміну постанови, яку ухвалила 15 липня.

Також Козак зазначив, що питання проведення саміту "нормандської четвірки" навіть не обговорювалося.

У свою чергу, керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що головним результатам переговорів 11 вересня в Берліні на рівні радників є домовленість про продовження режиму "тиші" на Донбасі.

11 вересня о 15:00 у відомстві федерального канцлера Німеччини в Берліні почалися переговори політрадників країн "нормандської четвірки". Вони тривали 7 годин.