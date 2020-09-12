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Зеленский анонсировал еще одну встречу советников в нормандском формате

Суббота, 12 сентября 2020, 16:08
фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что встреча лидеров в нормандском формате будет планироваться, но перед этим состоится еще одна встреча советников.

Источник: Зеленский в разговоре с журналистами во время рабочей поездки в Одесскую область, передает Укринформ

Прямая речь: "Продолжаются встречи в нормандском формате. И если встречаюсь советники и я знаю уже результат, значит будет планироваться встреча лидеров нормандского формата. Они не обсудили все вопросы, не поставили точку во многих вопросах. Поэтому будет еще одна встреча советников...

Самое главное решение, которое сегодня есть – это соблюдение и продолжение режима тишины. Это самое главное".

Детали: Зеленский отметил, что такого долгого соблюдения режима тишины, как сейчас, за все эти годы войны на востоке не было.

Что предшествовало: Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи представителей "нормандской четверки" в Берлине заявил, что "прорыва достигнуто не было", но Верховная Рада якобы рассмотрит изменение постановления, которое приняла 15 июля.

Также Козак отметил, что вопрос проведения саммита "нормандской четверки" даже не обсуждался.

В свою очередь, руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что главным результатам переговоров 11 сентября в Берлине является договоренность о продлении режима "тишины" на Донбассе.

11 сентября в 15:00 в ведомстве федерального канцлера Германии в Берлине начались переговоры политсоветников стран "нормандской четверки". Они длились 7 часов.

Темы: ЗеленскийАндрей ЕрмакДонбасснормандский формат


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