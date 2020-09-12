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Венедіктова заявила, що Піскун сам передумав бути її радником

Субота, 12 вересня 2020, 22:26
Венедіктова заявила, що Піскун сам передумав бути її радником

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що колишній генпрокурор Святослав Піскун сам подав заяву про звільнення з посади її позаштатного радника.

Джерело: Венедіктова в інтерв'ю Савіку Шустеру

Пряма мова: "Заяву щодо того, щоб Святослав Михайлович перестав бути радником, він подав сам. І це було спричинено тим, що все ж таки він дуже активно займається політичною діяльністю.

Так чи інакше радник генерального прокурора має займатися тим напрямком, на який його запрошували. І коли напрямок трохи розширюється, то це може ставити під сумнів незаангажованість самого генпрокурора. Я дуже намагаюся бути поза політикою і не втручатися в політичні процеси".

Деталі: Венедіктова також назвала "абсолютно неправдивою" інформацію про те, що на неї тиснули з Офісу президента з вимогою звільнити Піскуна.

Що передувалоВенедіктова призначила колишнього генпрокурора Святослава Піскуна своїм радником на громадських засадах 27 липня.

Вона натякнула, що взяла колишнього генпрокурора у радники через його досвід і ефективність.

25 серпня Венедіктова звільнила Піскуна з посади позаштатного радника. 

61-річний Піскун тричі обіймав посаду генпрокурора: за часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ВенедіктоваПіскун
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