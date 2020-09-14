Микитася залишили під вартою з можливістю 100 млн застави

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила підозрюваного у заволодінні майном Нацгвардії ексдепутата та колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

Джерело: Апеляційна палата ВАКС у Facebook

Дослівно: "Суд відмовив у задоволенні поданих апеляційних скарг та залишив в силі ухвалу слідчого судді від 3 вересня".

Деталі: Повідомляється, що таке рішення Апеляційна палата ВАКС винесла 14 вересня за результатом розгляду апеляційних скарг прокурора та захисника підозрюваного.

Що було раніше: 3 вересня суд продовжив Микитасю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 жовтня з можливістю внесення 100 мільйонів гривень застави.

Передісторія: