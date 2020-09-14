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Микитася залишили під вартою з можливістю 100 млн застави

Понеділок, 14 вересня 2020, 13:06
Фото з Facebook Микитася

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила підозрюваного у заволодінні майном Нацгвардії ексдепутата та колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

Джерело: Апеляційна палата ВАКС у Facebook

Дослівно: "Суд відмовив у задоволенні поданих апеляційних скарг та залишив в силі ухвалу слідчого судді від 3 вересня".

Деталі: Повідомляється, що таке рішення Апеляційна палата ВАКС винесла 14 вересня за результатом розгляду апеляційних скарг прокурора та захисника підозрюваного. 

Що було раніше: 3 вересня суд продовжив Микитасю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 жовтня з можливістю внесення 100 мільйонів гривень застави.   

Передісторія:

  • Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень.У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.
  • У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва, біля станції метро "Червоний хутір".
  • 4 жовтня 2019 року Вищий антикорсуд обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 мільйона гривень.
  • 22 жовтня 2019 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала Микитася до 14 листопада і збільшила заставу як альтернативу з 5,5 до 80 мільйонів гривень. 25 жотвня 2019 року за Микитася внесли заставу.
  • 20 січня 2020 року Микитася зняли з рейсу при спробі вильоту з України.
  • У травні судді призначили Микитасю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 100 млн грн.

Українська правда
Теми: МикитасьАнтикорупційний сударешт


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