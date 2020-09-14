Микитася оставили под стражей с возможностью 100 млн залога

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутата и бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

Источник: Апелляционная палата ВАКС в Facebook

Дословно: "Суд отказал в удовлетворении поданных апелляционных жалоб и оставил в силе решение следственного судьи от 3 сентября".

Детали: Сообщается, что такое решение Апелляционная палата ВАКС вынесла 14 сентября по результатам рассмотрения апелляционных жалоб прокурора и защитника подозреваемого.

Что было раньше: 3 сентября суд продлил Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 октября с возможностью внесения 100 миллионов гривен залога.

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