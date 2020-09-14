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Микитася оставили под стражей с возможностью 100 млн залога

Понедельник, 14 сентября 2020, 13:06
Микитася оставили под стражей с возможностью 100 млн залога
Фото c Facebook Микитася

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутата и бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

Источник: Апелляционная палата ВАКС в Facebook

Дословно: "Суд отказал в удовлетворении поданных апелляционных жалоб и оставил в силе решение следственного судьи от 3 сентября".

Детали: Сообщается, что такое решение Апелляционная палата ВАКС вынесла 14 сентября по результатам рассмотрения апелляционных жалоб прокурора и защитника подозреваемого.

Что было раньше: 3 сентября суд продлил Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 октября с возможностью внесения 100 миллионов гривен залога.

Предыстория: 

  • Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен. В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
  • В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева, возле станции метро "Красный хутор".
  • 4 октября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 миллиона гривен. 22 октября 2019 года Апелляционная палата Высшего антикоррсуда арестовала Микитася до 14 ноября и увеличила залог в качестве альтернативы с 5,5 до 80 миллионов гривен.
  • 25 октября 2019 года за Микитася внесли залог.
  • 20 января 2020 года Микитася сняли с рейса при попытке вылета из Украины.
  • В мае судьи избрали Микитасю меру пресечения в виде взятия под стражу с альтернативой залога в 100 млн грн.

Украинская правда

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Темы: МикитасьАнтикоррупционный сударест
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