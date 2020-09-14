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Єрмак пообіцяв посилити комунікацію щодо Донбасу "з метою інформування українців"

Понеділок, 14 вересня 2020, 22:38
Єрмак пообіцяв посилити комунікацію щодо Донбасу з метою інформування українців

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн "Великої сімки" та розповів про результати перемовин на рівні радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату в Берліні.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Єрмака: "Ми надзвичайно вдячні за вашу підтримку й хочемо максимально прозоро та детально донести до вас позицію України і той алгоритм, за яким ми йдемо до мирного врегулювання військового конфлікту на Донбасі".

Деталі: Єрмак поінформував послів країн "Великої сімки" про позицію України на перемовинах, окресливши перебіг переговорного процесу.

За його словами, Україна пропонує чіткий план дій для досягнення миру з конкретними датами виконання всіх домовленостей, які були зафіксовані під час останньої зустрічі лідерів Нормандського формату в Парижі.

Дослівно: Єрмак зазначив, що з метою інформування українців про деталі мирних перемовин та реалізацію зазначеного плану буде посилено комунікацію, учасники зустрічей на рівні радників та в ТКГ проводитимуть роз’яснювальну роботу, "щоб донести інформацію про те, що відбувається, і що треба зробити всім разом, щоб у найкоротші терміни досягти миру.

Ми розуміємо, що спілкування, зокрема зі ЗМІ, дуже потрібне й важливе".

 Що передувало: 11 вересня о 15:00 у відомстві федерального канцлера Німеччини в Берліні почалися переговори політрадників країн "нормандської четвірки". Вони тривали 7 годин.

Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак за підсумками зустрічі представників "нормандської четвірки" в Берліні заявив, що "прориву досягнуто не було", але Верховна Рада нібито розгляне зміну постанови, яку ухвалила 15 липня.

Також Козак зазначив, що питання проведення саміту "нормандської четвірки" навіть не обговорювалося.

У свою чергу, керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що головним результатам переговорів 11 вересня в Берліні на рівні радників є домовленість про продовження режиму "тиші" на Донбасі.

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаАндрій ЄрмакОфіс президента
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