Ермак пообещал усилить коммуникацию о Донбассе "с целью информирования украинцев"

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с послами стран "Большой семерки" и рассказал о результатах переговоров на уровне советников лидеров стран - участниц Нормандского формата в Берлине.

Источник: Офис президента

Прямая речь Ермака: "Мы благодарны за вашу поддержку и хотим максимально прозрачно и подробно донести до вас позицию Украины и тот алгоритм, по которому мы идем к мирному урегулированию военного конфликта на Донбассе".

Детали: Ермак проинформировал послов стран "Большой семерки" о позиции Украины на переговорах, очертив ход переговорного процесса.

По его словам, Украина предлагает четкий план действий для достижения мира с конкретными датами исполнения всех договоренностей, которые были зафиксированы во время последней встречи лидеров Нормандского формата в Париже.

Дословно: Ермак отметил, что с целью информирования украинцев о деталях мирных переговоров и реализации указанного плана будет усилена коммуникация, участники встреч на уровне советников и в ТКГ будут проводить разъяснительную работу, "чтобы донести информацию о том, что происходит, и что нужно сделать всем вместе, чтобы в кратчайшие сроки достичь мира.

Мы понимаем, что общение, в том числе из СМИ, очень нужное и важное".

Что предшествовало: 11 сентября в 15:00 в ведомстве федерального канцлера Германии в Берлине начались переговоры политсоветников стран "нормандской четверки". Они длились 7 часов.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи представителей "нормандской четверки" в Берлине заявил, что "прорыва достигнуто не было", но Верховная Рада якобы рассмотрит изменение постановления, которое приняла 15 июля.

Также Козак отметил, что вопрос проведения саммита "нормандской четверки" даже не обсуждался.

В свою очередь, руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что главным результатам переговоров 11 сентября в Берлине является договоренность о продлении режима "тишины" на Донбассе.