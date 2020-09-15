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Українська делегація в ТКГ запровадить посаду речника

Вівторок, 15 вересня 2020, 03:15
Українська делегація в ТКГ запровадить посаду речника

За словами віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова в українській делегації у Тристоронній контактній групі у Мінську з’явиться речник для висловлення єдиної позиції наших представників.

Джерело: Резніков в ефірі "Свобода слова"

Пряма мова: "Зараз йде підбір, буде введено таку посаду спікера української делегації в Тристоронній контактній групі, завданням якого буде якраз фокусувати всі сигнали, "one voice" від імені української делегації. Це висновок, який ми зробили, і ми будемо зараз виправлятися".

Деталі: Міністр додав, що всі члени української делегації займають проукраїнську позицію, а слова заступника голови делегації Вітольда Фокіна про амністію для бойовиків, вирвали з контексту. 

Чому це важливо: Позиція членів української делегації у Тристоронній контактній групі досить часто відрізняється від позиції перших осіб держави та й від своїх колег по делегації. Після появи у складі ТКГ Леоніда Кравчука та Вітольда Фокіна розрізняти, де офіційна позиція України у перемовинах, а де особисті думки членів делегації, стало ще складніше. Озвучені ними заяви часто сприймаються як позиція делегації у Мінську. Зокрема, Кравчук висловлювався за компроміси у питанні Донбасу, за широке використання російської мови в ОРДЛО та готовність поїхати на окуповану територію у пошуках діалогу. 

У свою чергу Фокін встиг зробити кілька скандальних заяв, зокрема висловив думку про необхідність їхати на Донбас і запрошувати людей сюди. Він не виключав прямих переговорів із окупаційними адміністраціями та піднімав питання загальної амністі.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ТКГМінські угоди
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