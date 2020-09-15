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Украинская делегация в ТКГ введет должность спикера

Вторник, 15 сентября 2020, 03:15
Украинская делегация в ТКГ введет должность спикера

По словам вицепремьер - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова в украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске появится представитель для выражения единой позиции наших представителей.

Источник: Резников в эфире "Свобода слова"

Прямая речь: "Сейчас идет подбор, будет введена такая ​​должность спикера украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, задачей которого будет как раз фокусировать все сигналы, "one voice" от имени украинской делегации. Это вывод, который мы сделали, и мы будем сейчас исправляться".

Детали: Министр добавил, что все члены украинской делегации занимают проукраинскую позицию, а слова заместителя главы делегации Витольда Фокина об амнистии для боевиков, вырвали из контекста.

Почему это важно: Позиция членов украинской делегации в Трехсторонний контактной группе довольно часто отличается от позиции первых лиц государства и от своих коллег по делегации. После появления в составе ТКГ Леонида Кравчука и Витольда Фокина различать, где официальная позиция Украины в переговорах, а где личные мнения членов делегации, стало еще сложнее. Озвученные ими заявления часто воспринимаются как позиция делегации в Минске. В частности, Кравчук высказывался за компромиссы в вопросе Донбасса, за широкое использование русского языка в ОРДЛО и готовность поехать на оккупированную территорию в поисках диалога.

В свою очередь Фокин успел сделать несколько скандальных заявлений, в частности, выразил мнение о необходимости ехать на Донбасс и приглашать людей сюда. Он не исключал прямых переговоров с оккупационными администрациями и поднимал вопросы общей амнистий.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ТКГМинские соглашения
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