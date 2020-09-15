20 років без Гонгадзе: у Києві покажуть фільм і встановлять меморіальну дошку

16 вересня у Києві відкриють меморіальну дошку, присвячену журналісту Георгію Гонгадзе, а 17 вересня відбудеться прем’єра фільму "Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди".

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Меморіальну дошку Герою України, засновнику "Української правди" Георгію Гонгадзе встановлять на фасаді Національної спілки журналістів України.

Урочисте відкриття відбудеться 16 вересня о 12.00 за адресою: вул. Хрещатик 27-а.

Виготовлення дошки ініціювала Київська міська рада, спроектував її скульптор Василь Маркуш (робота погоджена з родиною журналіста, зокрема, із Мирославою Гонгадзе).

16 вересня минає 20 років із дня зникнення та убивства журналіста.

"Українська правда" запрошує переглянути фільм "Суспільного" за назвою "Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди", прем’єра якого відбудеться 17 вересня о 19:30 у літньому театрі "Мушля" (Паркова 3).

Хоча виконавці вбивства засуджені, але за 20 років офіційне слідство так і не встановило замовника – і у колег Гії Гонгадзе залишаються запитання.

У фільмі Максима Камєнева, Наталі Гуменюк та Анни Цигими їх ставлять і відповідають на них відомі журналісти, які займалися справою Гонгадзе, а також близькі й друзі Георгія.

У стрічці про справу Гонгадзе говорять Олена Притула, Євген Глібовицький, Лаврентій Малазонія, Олег Єльцов, Юлія Мостова, Сергій Рахманін, Мустафа Найєм, Сергій Лещенко, Олексій Степура, Валерій Калниш, Севгіль Мусаєва, Коба Аланія, Мирослава Гонгадзе.

Показ фільму відбудеться в умовах дотримання карантинних норм: глядачі мають бути у масках і тримати необхідну дистанцію. Вхід вільний.