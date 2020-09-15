20 років без Гонгадзе: у Києві покажуть фільм і встановлять меморіальну дошку
16 вересня у Києві відкриють меморіальну дошку, присвячену журналісту Георгію Гонгадзе, а 17 вересня відбудеться прем’єра фільму "Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди".
Джерело: "Українська правда"
Деталі: Меморіальну дошку Герою України, засновнику "Української правди" Георгію Гонгадзе встановлять на фасаді Національної спілки журналістів України.
Урочисте відкриття відбудеться 16 вересня о 12.00 за адресою: вул. Хрещатик 27-а.
Виготовлення дошки ініціювала Київська міська рада, спроектував її скульптор Василь Маркуш (робота погоджена з родиною журналіста, зокрема, із Мирославою Гонгадзе).
16 вересня минає 20 років із дня зникнення та убивства журналіста.
"Українська правда" запрошує переглянути фільм "Суспільного" за назвою "Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди", прем’єра якого відбудеться 17 вересня о 19:30 у літньому театрі "Мушля" (Паркова 3).
Хоча виконавці вбивства засуджені, але за 20 років офіційне слідство так і не встановило замовника – і у колег Гії Гонгадзе залишаються запитання.
У фільмі Максима Камєнева, Наталі Гуменюк та Анни Цигими їх ставлять і відповідають на них відомі журналісти, які займалися справою Гонгадзе, а також близькі й друзі Георгія.
У стрічці про справу Гонгадзе говорять Олена Притула, Євген Глібовицький, Лаврентій Малазонія, Олег Єльцов, Юлія Мостова, Сергій Рахманін, Мустафа Найєм, Сергій Лещенко, Олексій Степура, Валерій Калниш, Севгіль Мусаєва, Коба Аланія, Мирослава Гонгадзе.
Показ фільму відбудеться в умовах дотримання карантинних норм: глядачі мають бути у масках і тримати необхідну дистанцію. Вхід вільний.
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Передісторія:
- Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році на Київщині знайшли рештки черепа нібито Гонгадзе. Поховали Гонгадзе 22 березня 2016 року в Києві.
- Восени 2000 року розгорівся "касетний скандал": були оприлюднені "плівки Мельниченка" із кабінету президента Кучми, які свідчили про причетність Леоніда Кучми та інших високопосадовців і політиків до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
- 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова та Олександра Поповича. Вони отримали від 12 до 13 років ув’язнення.
- У 2011 році прокуратура відкрила справу проти Кучми, однак того ж року суд закрив її.
- 31 січня 2011 року суд відмовився визнати убивство Гонгадзе замовним.
- 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе. Апеляційний суд залишив вирок у силі.
- У грудні 2015 року Пукач розповів, що вбивство Гонгадзе не було навмисним та має розглядатися як вбивство з необережності і розповів нову версію подій.
- На початку літа 2016 року Пукача етапували до Чортківської колонії у Тернопільській області.
- 16 вересня 2019 року видання "Kyiv Post" повідомило, що Пукач може вийти на свободу. 7 листопада Касаційний суд Верховного суду переніс розгляд касаційної скарги щодо вироку Пукачу.