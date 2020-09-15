20 лет без Гонгадзе: в Киеве покажут фильм и установят мемориальную доску

16 сентября в Киеве откроют мемориальную доску, посвященную журналисту Георгию Гонгадзе, а 17 сентября состоится премьера фильма "Убийство Гонгадзе. 20 лет в поисках правды".

Источник: "Украинская правда"

Детали: Мемориальную доску Герою Украины, основателю "Украинской правды" Георгию Гонгадзе установят на фасаде Национального союза журналистов Украины.

Торжественное открытие состоится 16 сентября в 12.00 по адресу: ул. Крещатик 27-а.

Изготовление доски инициировал Киевский городской совет, спроектировал ее скульптор Василий Маркуш (работа согласована с семьей журналиста, в частности, с Мирославой Гонгадзе).

16 сентября исполняется 20 лет со дня исчезновения и убийства журналиста.

"Украинская правда" приглашает посмотреть фильм "Суспільного" под названием "Убийство Гонгадзе. 20 лет в поисках правды", премьера которого состоится 17 сентября в 19:30 в летнем театре "Ракушка" (Парковая 3).

Хотя исполнители убийства осуждены, но за 20 лет официальное следствие так и не установило заказчика – и у коллег Гии Гонгадзе остаются вопросы.

В фильме Максима Каменева, Натали Гуменюк и Анны Цигимы их ставят и отвечают на них известные журналисты, занимавшиеся делом Гонгадзе, а также близкие и друзья Георгия.

В ленте о деле Гонгадзе говорят Алена Притула, Евгений Глибовицкий, Лаврентий Малазония, Олег Ельцов, Юлия Мостовая, Сергей Рахманин, Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Алексей Степура, Валерий Калныш, Севгиль Мусаева, Коба Алания, Мирослава Гонгадзе.

Показ фильма состоится в условиях соблюдения карантинных норм: зрители должны быть в масках и держать необходимую дистанцию. Вход свободный.