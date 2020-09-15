20 лет без Гонгадзе: в Киеве покажут фильм и установят мемориальную доску
16 сентября в Киеве откроют мемориальную доску, посвященную журналисту Георгию Гонгадзе, а 17 сентября состоится премьера фильма "Убийство Гонгадзе. 20 лет в поисках правды".
Источник: "Украинская правда"
Детали: Мемориальную доску Герою Украины, основателю "Украинской правды" Георгию Гонгадзе установят на фасаде Национального союза журналистов Украины.
Торжественное открытие состоится 16 сентября в 12.00 по адресу: ул. Крещатик 27-а.
Изготовление доски инициировал Киевский городской совет, спроектировал ее скульптор Василий Маркуш (работа согласована с семьей журналиста, в частности, с Мирославой Гонгадзе).
16 сентября исполняется 20 лет со дня исчезновения и убийства журналиста.
"Украинская правда" приглашает посмотреть фильм "Суспільного" под названием "Убийство Гонгадзе. 20 лет в поисках правды", премьера которого состоится 17 сентября в 19:30 в летнем театре "Ракушка" (Парковая 3).
Хотя исполнители убийства осуждены, но за 20 лет официальное следствие так и не установило заказчика – и у коллег Гии Гонгадзе остаются вопросы.
В фильме Максима Каменева, Натали Гуменюк и Анны Цигимы их ставят и отвечают на них известные журналисты, занимавшиеся делом Гонгадзе, а также близкие и друзья Георгия.
В ленте о деле Гонгадзе говорят Алена Притула, Евгений Глибовицкий, Лаврентий Малазония, Олег Ельцов, Юлия Мостовая, Сергей Рахманин, Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Алексей Степура, Валерий Калныш, Севгиль Мусаева, Коба Алания, Мирослава Гонгадзе.
Показ фильма состоится в условиях соблюдения карантинных норм: зрители должны быть в масках и держать необходимую дистанцию. Вход свободный.
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Предыстория:
- Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа якобы Гонгадзе. Похоронили Гонгадзе 22 марта 2016 в Киеве.
- Осенью 2000 года разгорелся так называемый "кассетный скандал" – были обнародованы "пленки Мельниченко" из кабинета президента Кучмы, которые свидетельствовали о причастности Леонида Кучмы и других чиновников и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.
- 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины – Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Они получили от 12 до 13 лет тюрьмы.
- В 2011 году прокуратура открыла дело против Кучмы, однако в том же году суд закрыл ее.
- 31 января 2011 года суд отказался признать убийство Гонгадзе заказным.
- 29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе. Апелляционный суд оставил приговор в силе.
- В декабре 2015 года Пукач рассказал, что убийство Гонгадзе не было преднамеренным и должно рассматриваться как убийство по неосторожности и рассказал новую версию событий.
- В начале лета 2016 года Пукача этапировали в Чертковскую колонию в Тернопольской области.
- 16 сентября 2019 года издание "Kyiv Post" сообщило, что Пукач может выйти на свободу. 7 ноября Кассационный суд Верховного суда Украины перенес рассмотрение кассационной жалобы по приговору Пукачу.