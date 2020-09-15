Справа Шеремета: до ЄСПЛ надійшла заява Антоненка проти України

Європейський суд з прав людини прийняв заяву підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка проти України.

Джерело: "Сенс Україна", яка захищає Антоненка

Деталі: Захист Антоненка наполягає, що він був затриманий незаконно. Вони звернули увагу на те, що поліція затримала його 12 грудня не пізніше 15:10. Однак в документах вказано інший час - 23:05. А підставою для затримання стала постанова слідчого судді, винесена о 18:40. Тобто, до цього часу Антоненко вже як мінімум 3,5 години був не на волі.

Заявники також висловили впевненість, що повідомлення про підозру було необгрунтованим, так як грунтувалося "виключно з схожості в манері ходи з передбачуваним злочинцем на відео".

Дослівно: "Висловлювання президента і Голови парламенту (подяка поліцейським, наявність відповідей на усі питання, окрім тих, хто замовник), Генерального прокурора ("встановлені особи, що власне вчинили злочин"), міністра внутрішніх справ і його заступника (щодо зберігання заявником вибухівки, "якою можна вбити велику кількість людей"), заступника голови Національної поліції ("відомі нам по минулим злочинам") тощо не можна вважати обережними і спрямованими на інформування громадськості про діяльність правоохоронних органів. Вони мали суто пропагандистський характер і, з урахуванням положення спікерів, істотно впливали на рішення про запобіжні заходи.

Строк досудового розслідування також не можна вважати розумним, оскільки справа не була складною. За час тримання заявника під вартою фактично ніяких слідчих дій, спрямованих на отримання істини, так і не було проведено.

Клопотання про зміну запобіжного заходу від 22.01.2020, 06.05.2020 не були розглянуті суддями по суті"

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