Дело Шеремета: в ЕСПЧ поступило заявление Антоненко против Украины
Европейский суд по правам человека принял заявление подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко против Украины.
Источник: "Сенс Україна", которая защищает Антоненко
Детали: Защита Антоненко настаивает, что он был задержан незаконно. Они обратили внимание на то, что полиция задержала его 12 декабря не позднее 15:10. Однако в документах указано другое время – 23:05. А основанием для задержания стало постановление следственного судьи, вынесенное в 18:40. То есть, к этому времени Антоненко уже как минимум 3,5 часа был не на свободе.
Заявители также выразили уверенность, что уведомление о подозрении было необоснованным, так как основывалось "исключительно из сходства в манере походки с предполагаемым преступником на видео".
Дословно: "Высказывания президента и председателя парламента (благодарность полицейским, наличие ответов на все вопросы, кроме тех, кто заказчик), Генерального прокурора ("установлены лица, собственно совершили преступление"), министра внутренних дел и его заместителя (по хранению заявителем взрывчатки, "которой можно убить большое количество людей"), заместителя председателя Национальной полиции ("известны нам по прошлым преступлениям") и т.д. нельзя считать осторожными и направленными на информирование общественности о деятельности правоохранительных органов. Они имели сугубо пропагандистский характер и, с учетом положения спикеров, существенно влияли на решение о мерах предосторожности.
Срок предварительного расследования также нельзя считать разумным, поскольку дело не было сложным. За время содержания под стражей фактически никаких следственных действий, направленных на получение истины, так и не было проведено.
Ходатайство об изменении меры пресечения от 22.01.2020, 06.05.2020 не были рассмотрены судьями по существу"
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Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
- Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
- 18 августа Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты, адвокаты еще одной подозреваемой Яны Дугарь отказались его получать.