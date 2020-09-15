Дело Шеремета: в ЕСПЧ поступило заявление Антоненко против Украины

Европейский суд по правам человека принял заявление подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко против Украины.

Источник: "Сенс Україна", которая защищает Антоненко

Детали: Защита Антоненко настаивает, что он был задержан незаконно. Они обратили внимание на то, что полиция задержала его 12 декабря не позднее 15:10. Однако в документах указано другое время – 23:05. А основанием для задержания стало постановление следственного судьи, вынесенное в 18:40. То есть, к этому времени Антоненко уже как минимум 3,5 часа был не на свободе.

Заявители также выразили уверенность, что уведомление о подозрении было необоснованным, так как основывалось "исключительно из сходства в манере походки с предполагаемым преступником на видео".

Дословно: "Высказывания президента и председателя парламента (благодарность полицейским, наличие ответов на все вопросы, кроме тех, кто заказчик), Генерального прокурора ("установлены лица, собственно совершили преступление"), министра внутренних дел и его заместителя (по хранению заявителем взрывчатки, "которой можно убить большое количество людей"), заместителя председателя Национальной полиции ("известны нам по прошлым преступлениям") и т.д. нельзя считать осторожными и направленными на информирование общественности о деятельности правоохранительных органов. Они имели сугубо пропагандистский характер и, с учетом положения спикеров, существенно влияли на решение о мерах предосторожности.

Срок предварительного расследования также нельзя считать разумным, поскольку дело не было сложным. За время содержания под стражей фактически никаких следственных действий, направленных на получение истины, так и не было проведено.

Ходатайство об изменении меры пресечения от 22.01.2020, 06.05.2020 не были рассмотрены судьями по существу"

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