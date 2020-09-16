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20 років від зникнення Гонгадзе: США закликають ретельно розслідувати злочини проти журналістів

Середа, 16 вересня 2020, 10:29

У посольстві США в Україні закликають ретельно і швидко розслідувати злочини проти журналістів. 20 років тому в Україні викрали журналіста Георгія Гонгадзе.

Джерело: посольство США в Україні

Дослівно: "Сьогодні ми згадуємо Георгія Гонгадзе, хороброго журналіста, якого вбили за прагнення до правди.

Жодному представнику преси не можна погрожувати, нападати на нього чи арештовувати за те, що він виконує свою роботу, а злочини проти журналістів повинні ретельно та швидко розслідуватися, щоб винні за це особи несли відповідальність.

Незалежні медіа є важливою частиною успішних демократій".

Українська правда
Теми: ГонгадзеСША


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