20 років тому зник Гонгадзе: США закликають ретельно розслідувати злочини проти журналістів
У посольстві США в Україні закликають ретельно і швидко розслідувати злочини проти журналістів. 20 років тому в Україні викрали журналіста Георгія Гонгадзе.
Джерело: посольство США в Україні
Дослівно: "Сьогодні ми згадуємо Георгія Гонгадзе, хороброго журналіста, якого вбили за прагнення до правди.
Жодному представнику преси не можна погрожувати, нападати на нього чи арештовувати за те, що він виконує свою роботу, а злочини проти журналістів повинні ретельно та швидко розслідуватися, щоб винні за це особи несли відповідальність.
Незалежні медіа є важливою частиною успішних демократій".
Знати більше: 20 років тому, 16 вересня, викрали журналіста Георгія Гонгадзе. "Українська правда" відновлює події останніх місяців, днів і годин його життя
Я – грузин. Але готовий померти за Україну
Передісторія:
- Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році на Київщині знайшли рештки черепа нібито Гонгадзе. Поховали Гонгадзе 22 березня 2016 року в Києві.
- Восени 2000 року розгорівся "касетний скандал": були оприлюднені "плівки Мельниченка" із кабінету президента Кучми, які свідчили про причетність Леоніда Кучми та інших високопосадовців і політиків до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
- 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова та Олександра Поповича. Вони отримали від 12 до 13 років ув’язнення.
- У 2011 році прокуратура відкрила справу проти Кучми, однак того ж року суд закрив її.
- 31 січня 2011 року суд відмовився визнати убивство Гонгадзе замовним.
- 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе. Апеляційний суд залишив вирок у силі.
- У грудні 2015 року Пукач розповів, що вбивство Гонгадзе не було навмисним та має розглядатися як вбивство з необережності і розповів нову версію подій.
- На початку літа 2016 року Пукача етапували до Чортківської колонії у Тернопільській області.
- 16 вересня 2019 року видання "Kyiv Post" повідомило, що Пукач може вийти на свободу. 7 листопада Касаційний суд Верховного суду переніс розгляд касаційної скарги щодо вироку Пукачу.