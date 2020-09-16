У посольстві США в Україні закликають ретельно і швидко розслідувати злочини проти журналістів. 20 років тому в Україні викрали журналіста Георгія Гонгадзе.

Джерело: посольство США в Україні

Дослівно: "Сьогодні ми згадуємо Георгія Гонгадзе, хороброго журналіста, якого вбили за прагнення до правди.

Жодному представнику преси не можна погрожувати, нападати на нього чи арештовувати за те, що він виконує свою роботу, а злочини проти журналістів повинні ретельно та швидко розслідуватися, щоб винні за це особи несли відповідальність.

Незалежні медіа є важливою частиною успішних демократій".

Знати більше: 20 років тому, 16 вересня, викрали журналіста Георгія Гонгадзе. "Українська правда" відновлює події останніх місяців, днів і годин його життя

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