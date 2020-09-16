Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

20 лет назад исчез Гонгадзе: США призывают тщательно расследовать преступления против журналистов

Среда, 16 сентября 2020, 10:29
20 лет назад исчез Гонгадзе: США призывают тщательно расследовать преступления против журналистов

В посольстве США в Украине призывают тщательно и быстро расследовать преступления против журналистов. 20 лет назад в Украине похитили журналиста Георгия Гонгадзе.

Источник: посольство США в Украине

Дословно: "Сегодня мы вспоминаем Георгия Гонгадзе, храброго журналиста, которого убили за стремление к правде.

Ни одному представителю прессы нельзя угрожать, нападать на него или арестовывать за то, что он выполняет свою работу, а преступления против журналистов должны тщательно и быстро расследоваться, чтобы виновные за это лица несли ответственность.

Независимые медиа являются важной частью успешных демократий".

Узнать больше: 20 лет назад, 16 сентября, похитили журналиста Георгия Гонгадзе. "Украинская правда" восстанавливает события последних месяцев, дней и часов его жизни

Я – грузин. Но готов умереть за Украину

Как раскрывали дело Гонгадзе

Предыстория: 

  • Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа якобы Гонгадзе. Похоронили Гонгадзе 22 марта 2016 в Киеве.
  • Осенью 2000 года разгорелся так называемый "кассетный скандал" – были обнародованы "пленки Мельниченко" из кабинета президента Кучмы, которые свидетельствовали о причастности Леонида Кучмы и других чиновников и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.
  • 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины – Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Они получили от 12 до 13 лет тюрьмы.
  • В 2011 году прокуратура открыла дело против Кучмы, однако в том же году суд закрыл ее.
  • 31 января 2011 года суд отказался признать убийство Гонгадзе заказным.
  • 29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе. Апелляционный суд оставил приговор в силе.
  • В декабре 2015 года Пукач рассказал, что убийство Гонгадзе не было преднамеренным и должно рассматриваться как убийство по неосторожности и рассказал новую версию событий.
  • В начале лета 2016 года Пукача этапировали в Чертковскую колонию в Тернопольской области.
  • 16 сентября 2019 года издание "Kyiv Post" сообщило, что Пукач может выйти на свободу. 7 ноября Кассационный суд Верховного суда Украины перенес рассмотрение кассационной жалобы по приговору Пукачу.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГонгадзеСШАУкраинаубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Гонгадзе
Журналистка Мирослава Гонгадзе получит премию за этику Inamori Ethics Prize 2023
Безнаказанность убивает. Памяти Георгия Гонгадзе
Мирослава Гонгадзе возвращается в Украину
Последние новости
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
Все новости...
Реклама: