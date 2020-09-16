20 лет назад исчез Гонгадзе: США призывают тщательно расследовать преступления против журналистов
В посольстве США в Украине призывают тщательно и быстро расследовать преступления против журналистов. 20 лет назад в Украине похитили журналиста Георгия Гонгадзе.
Источник: посольство США в Украине
Дословно: "Сегодня мы вспоминаем Георгия Гонгадзе, храброго журналиста, которого убили за стремление к правде.
Ни одному представителю прессы нельзя угрожать, нападать на него или арестовывать за то, что он выполняет свою работу, а преступления против журналистов должны тщательно и быстро расследоваться, чтобы виновные за это лица несли ответственность.
Независимые медиа являются важной частью успешных демократий".
Узнать больше: 20 лет назад, 16 сентября, похитили журналиста Георгия Гонгадзе. "Украинская правда" восстанавливает события последних месяцев, дней и часов его жизни
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Предыстория:
- Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа якобы Гонгадзе. Похоронили Гонгадзе 22 марта 2016 в Киеве.
- Осенью 2000 года разгорелся так называемый "кассетный скандал" – были обнародованы "пленки Мельниченко" из кабинета президента Кучмы, которые свидетельствовали о причастности Леонида Кучмы и других чиновников и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.
- 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины – Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Они получили от 12 до 13 лет тюрьмы.
- В 2011 году прокуратура открыла дело против Кучмы, однако в том же году суд закрыл ее.
- 31 января 2011 года суд отказался признать убийство Гонгадзе заказным.
- 29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе. Апелляционный суд оставил приговор в силе.
- В декабре 2015 года Пукач рассказал, что убийство Гонгадзе не было преднамеренным и должно рассматриваться как убийство по неосторожности и рассказал новую версию событий.
- В начале лета 2016 года Пукача этапировали в Чертковскую колонию в Тернопольской области.
- 16 сентября 2019 года издание "Kyiv Post" сообщило, что Пукач может выйти на свободу. 7 ноября Кассационный суд Верховного суда Украины перенес рассмотрение кассационной жалобы по приговору Пукачу.