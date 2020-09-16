20 лет назад исчез Гонгадзе: США призывают тщательно расследовать преступления против журналистов

В посольстве США в Украине призывают тщательно и быстро расследовать преступления против журналистов. 20 лет назад в Украине похитили журналиста Георгия Гонгадзе.

Источник: посольство США в Украине

Дословно: "Сегодня мы вспоминаем Георгия Гонгадзе, храброго журналиста, которого убили за стремление к правде.

Ни одному представителю прессы нельзя угрожать, нападать на него или арестовывать за то, что он выполняет свою работу, а преступления против журналистов должны тщательно и быстро расследоваться, чтобы виновные за это лица несли ответственность.

Независимые медиа являются важной частью успешных демократий".

Узнать больше: 20 лет назад, 16 сентября, похитили журналиста Георгия Гонгадзе. "Украинская правда" восстанавливает события последних месяцев, дней и часов его жизни

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