Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Георгію Гонгадзе присвятили пам’ятну дошку у Києві

Середа, 16 вересня 2020, 13:23
Фото Дмитра Ларіна, УП

У центрі Києва відкрили меморіальну дошку журналісту Георгію Гонгадзе, який зник рівно 20 років тому, після чого його тіло знайшли в лісі під Києвом.

Джерело: "Українська правда"

Деталі:  Меморіальна дошка засновнику "Української правди" встановлена на будівлі Національної спілки журналістів за адресою Хрещатик, 27-а.

О 12-й годині 16 вересня її врочисто відкрили за участю заступника голови Київської міської держадміністрації Валентина Мондриївського.

Кошти на виготовлення дошки виділив Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Автор меморіалу – скульптор Василь Маркуш (робота погоджена з родиною журналіста, зокрема, із його дружиною Мирославою Гонгадзе).

На мероприятии присутствовали журналисты, слово взяла и редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

Встановлення меморіальної дошки Георгію Гонгадзе до 20-х роковин його убивства
Встановлення меморіальної дошки Георгію Гонгадзе до 20-х роковин його убивства
Фото Дмитра Ларіна, УП
 
 
 
 
 
 

Читайте також: Я – грузин. Але готовий померти за Україну

Як розкривали справу Гонгадзе

Передісторія:

  • Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році на Київщині знайшли рештки черепа нібито Гонгадзе. Поховали Гонгадзе 22 березня 2016 року в Києві.
  • Восени 2000 року розгорівся "касетний скандал": були оприлюднені "плівки Мельниченка" із кабінету президента Кучми, які свідчили про причетність Леоніда Кучми та інших високопосадовців і політиків до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. 
  • 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова та Олександра Поповича. Вони отримали від 12 до 13 років ув’язнення.
  • У 2011 році прокуратура відкрила справу проти Кучми, однак того ж року суд закрив її.
  • 31 січня 2011 року суд відмовився визнати убивство Гонгадзе замовним.
  • 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе. Апеляційний суд залишив вирок у силі.
  • У грудні 2015 року Пукач розповів, що вбивство Гонгадзе не було навмисним та має розглядатися як вбивство з необережності і розповів нову версію подій.
  • На початку літа 2016 року Пукача етапували до Чортківської колонії у Тернопільській області.
  • 16 вересня 2019 року видання "Kyiv Post" повідомило, що Пукач може вийти на свободу. 7 листопада Касаційний суд Верховного суду переніс розгляд касаційної скарги щодо вироку Пукачу.

Теми: ГонгадзеКиївКМДАЗМІ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Марина Порошенко очолила список "Євросолідарності" на виборах Київради

інфографікаРейтинг кандидатів у президенти: відрив Зеленського зменшується

МЗС вимагає від Росії роз’яснень через заяву про нормандський саміт

Нефьодов іде в Київраду від "Голосу"

COVID в Україні: за добу – рекордні кількості і смертей, і одужань

оновлено"Слуги народу" висунули Степанова першим у списку в Одеську облраду

Усі новини...
Гонгадзе
20 років тому зник Гонгадзе: США закликають ретельно розслідувати злочини проти журналістів
20 років тому, 16 вересня, викрали журналіста Георгія Гонгадзе. "Українська правда" відновлює події останніх місяців, днів і годин його життя
20 років без Гонгадзе: у Києві покажуть фільм і встановлять меморіальну дошку
Останні новини
13:38
Берлін пропонував США мільярдну угоду за відмову від санкцій проти "Північного потоку-2" - ЗМІ
13:36
Валютна іпотека: Рада продовжила дію мораторію на стягнення боргів
13:27
В Києві на карантин закрили 4 школи – Кличко
13:23
фотоГеоргію Гонгадзе присвятили пам’ятну дошку у Києві
13:21
"Євросолідарність" підтримає Кличка на виборах у Києві
13:16
В Україні різко похолодає
13:02
Макрон на тлі напруги в Білорусі їде до країн Балтії
13:01
У Дніпрі почали будувати новий аеропорт
12:54
Марина Порошенко очолила список "Євросолідарності" на виборах Київради
12:52
В армії ще одна смерть від COVID-19
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!