Георгію Гонгадзе присвятили пам’ятну дошку у Києві

У центрі Києва відкрили меморіальну дошку журналісту Георгію Гонгадзе, який зник рівно 20 років тому, після чого його тіло знайшли в лісі під Києвом.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Меморіальна дошка засновнику "Української правди" встановлена на будівлі Національної спілки журналістів за адресою Хрещатик, 27-а.

О 12-й годині 16 вересня її врочисто відкрили за участю заступника голови Київської міської держадміністрації Валентина Мондриївського.

Кошти на виготовлення дошки виділив Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Автор меморіалу – скульптор Василь Маркуш (робота погоджена з родиною журналіста, зокрема, із його дружиною Мирославою Гонгадзе).

На мероприятии присутствовали журналисты, слово взяла и редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

Встановлення меморіальної дошки Георгію Гонгадзе до 20-х роковин його убивства Фото Дмитра Ларіна, УП

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