Георгію Гонгадзе присвятили пам’ятну дошку у Києві

У центрі Києва відкрили меморіальну дошку журналісту Георгію Гонгадзе, який зник рівно 20 років тому, після чого його тіло знайшли в лісі під Києвом.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Меморіальна дошка засновнику "Української правди" встановлена на будівлі Національної спілки журналістів за адресою Хрещатик, 27-а.

О 12-й годині 16 вересня її врочисто відкрили за участю директора Управління охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка.

Кошти на виготовлення дошки виділило місто. Автор меморіалу – скульптор Василь Маркуш (робота погоджена з родиною журналіста, зокрема, із його дружиною Мирославою Гонгадзе).

На заході були присутні журналісти, слово взяла і редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

Замовників убивства Гонгадзе досі не покарано. До дня його пам’яті столична влада відкриває меморіальну дошку, а журналісти презентують фільм "Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди", прем’єра якого відбудеться 17 вересня о 19:30 у літньому театрі "Мушля" (Київ).

Встановлення меморіальної дошки Георгію Гонгадзе до 20-х роковин його убивства Фото Дмитра Ларіна, УП

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