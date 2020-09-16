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Георгію Гонгадзе присвятили пам’ятну дошку у Києві

Середа, 16 вересня 2020, 13:23
Георгію Гонгадзе присвятили пам’ятну дошку у Києві
Фото Дмитра Ларіна, УП

У центрі Києва відкрили меморіальну дошку журналісту Георгію Гонгадзе, який зник рівно 20 років тому, після чого його тіло знайшли в лісі під Києвом.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Меморіальна дошка засновнику "Української правди" встановлена на будівлі Національної спілки журналістів за адресою Хрещатик, 27-а.

О 12-й годині 16 вересня її врочисто відкрили за участю директора Управління охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка.

Кошти на виготовлення дошки виділило місто. Автор меморіалу – скульптор Василь Маркуш (робота погоджена з родиною журналіста, зокрема, із його дружиною Мирославою Гонгадзе).

На заході були присутні журналісти, слово взяла і редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

Замовників убивства Гонгадзе досі не покарано. До дня його пам’яті столична влада відкриває меморіальну дошку, а журналісти презентують фільм "Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди", прем’єра якого відбудеться 17 вересня о 19:30 у літньому театрі "Мушля" (Київ).

Встановлення меморіальної дошки Георгію Гонгадзе до 20-х роковин його убивства
Встановлення меморіальної дошки Георгію Гонгадзе до 20-х роковин його убивства
Фото Дмитра Ларіна, УП
 
 
 
 
 
 

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Передісторія:

  • Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році на Київщині знайшли рештки черепа нібито Гонгадзе. Поховали Гонгадзе 22 березня 2016 року в Києві.
  • Восени 2000 року розгорівся "касетний скандал": були оприлюднені "плівки Мельниченка" із кабінету президента Кучми, які свідчили про причетність Леоніда Кучми та інших високопосадовців і політиків до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. 
  • 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова та Олександра Поповича. Вони отримали від 12 до 13 років ув’язнення.
  • У 2011 році прокуратура відкрила справу проти Кучми, однак того ж року суд закрив її.
  • 31 січня 2011 року суд відмовився визнати убивство Гонгадзе замовним.
  • 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе. Апеляційний суд залишив вирок у силі.
  • У грудні 2015 року Пукач розповів, що вбивство Гонгадзе не було навмисним та має розглядатися як вбивство з необережності і розповів нову версію подій.
  • На початку літа 2016 року Пукача етапували до Чортківської колонії у Тернопільській області.
  • 16 вересня 2019 року видання "Kyiv Post" повідомило, що Пукач може вийти на свободу. 7 листопада Касаційний суд Верховного суду переніс розгляд касаційної скарги щодо вироку Пукачу.

Українська правда, уточнено

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Теми: ГонгадзеКиївКМДАЗМІ
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