Георгію Гонгадзе присвятили пам’ятну дошку у Києві
У центрі Києва відкрили меморіальну дошку журналісту Георгію Гонгадзе, який зник рівно 20 років тому, після чого його тіло знайшли в лісі під Києвом.
Джерело: "Українська правда"
Деталі: Меморіальна дошка засновнику "Української правди" встановлена на будівлі Національної спілки журналістів за адресою Хрещатик, 27-а.
О 12-й годині 16 вересня її врочисто відкрили за участю заступника голови Київської міської держадміністрації Валентина Мондриївського.
Кошти на виготовлення дошки виділив Департамент охорони культурної спадщини КМДА.
Автор меморіалу – скульптор Василь Маркуш (робота погоджена з родиною журналіста, зокрема, із його дружиною Мирославою Гонгадзе).
На мероприятии присутствовали журналисты, слово взяла и редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.
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Передісторія:
- Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році на Київщині знайшли рештки черепа нібито Гонгадзе. Поховали Гонгадзе 22 березня 2016 року в Києві.
- Восени 2000 року розгорівся "касетний скандал": були оприлюднені "плівки Мельниченка" із кабінету президента Кучми, які свідчили про причетність Леоніда Кучми та інших високопосадовців і політиків до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
- 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова та Олександра Поповича. Вони отримали від 12 до 13 років ув’язнення.
- У 2011 році прокуратура відкрила справу проти Кучми, однак того ж року суд закрив її.
- 31 січня 2011 року суд відмовився визнати убивство Гонгадзе замовним.
- 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе. Апеляційний суд залишив вирок у силі.
- У грудні 2015 року Пукач розповів, що вбивство Гонгадзе не було навмисним та має розглядатися як вбивство з необережності і розповів нову версію подій.
- На початку літа 2016 року Пукача етапували до Чортківської колонії у Тернопільській області.
- 16 вересня 2019 року видання "Kyiv Post" повідомило, що Пукач може вийти на свободу. 7 листопада Касаційний суд Верховного суду переніс розгляд касаційної скарги щодо вироку Пукачу.