Георгию Гонгадзе посвятили памятную доску в Киеве

В центре Киева открыли мемориальную доску журналисту Георгию Гонгадзе, пропавшего ровно 20 лет назад, после чего его тело нашли в лесу под Киевом.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Мемориальная доска основателю "Украинской правды" установлена ​​на здании Национального союза журналистов по адресу Крещатик, 27-а.

В 12 часов 16 сентября ее торжественно открыли при участии директора Управления охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка.

Средства на изготовление доски выделил город. Автор мемориала – скульптор Василий Маркуш (работа согласована с семьей журналиста, в частности, с его женой Мирославой Гонгадзе).

На мероприятии присутствовали журналисты, слово взяла и редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

Заказчики убийства Гонгадзе до сих пор не наказаны. Ко дню его памяти столичная власть открывает мемориальную доску, а журналисты презентуют фильм "Убийство Гонгадзе. 20 лет в поисках правды", премьера которого состоится 17 сентября в 19:30 в летнем театре "Ракушка" (Киев).

Установление мемориальной доски Георгию Гонгадзе к 20-й годовщине его убийства Фото Дмитрия Ларина, УП

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