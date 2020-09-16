Георгию Гонгадзе посвятили памятную доску в Киеве
В центре Киева открыли мемориальную доску журналисту Георгию Гонгадзе, пропавшего ровно 20 лет назад, после чего его тело нашли в лесу под Киевом.
Источник: "Украинская правда"
Детали: Мемориальная доска основателю "Украинской правды" установлена на здании Национального союза журналистов по адресу Крещатик, 27-а.
В 12 часов 16 сентября ее торжественно открыли при участии директора Управления охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка.
Средства на изготовление доски выделил город. Автор мемориала – скульптор Василий Маркуш (работа согласована с семьей журналиста, в частности, с его женой Мирославой Гонгадзе).
На мероприятии присутствовали журналисты, слово взяла и редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.
Заказчики убийства Гонгадзе до сих пор не наказаны. Ко дню его памяти столичная власть открывает мемориальную доску, а журналисты презентуют фильм "Убийство Гонгадзе. 20 лет в поисках правды", премьера которого состоится 17 сентября в 19:30 в летнем театре "Ракушка" (Киев).
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Предыстория:
- Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа якобы Гонгадзе. Похоронили Гонгадзе 22 марта 2016 в Киеве.
- Осенью 2000 года разгорелся так называемый "кассетный скандал" – были обнародованы "пленки Мельниченко" из кабинета президента Кучмы, которые свидетельствовали о причастности Леонида Кучмы и других чиновников и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.
- 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины – Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Они получили от 12 до 13 лет тюрьмы.
- В 2011 году прокуратура открыла дело против Кучмы, однако в том же году суд закрыл ее.
- 31 января 2011 года суд отказался признать убийство Гонгадзе заказным.
- 29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе. Апелляционный суд оставил приговор в силе.
- В декабре 2015 года Пукач рассказал, что убийство Гонгадзе не было преднамеренным и должно рассматриваться как убийство по неосторожности и рассказал новую версию событий.
- В начале лета 2016 года Пукача этапировали в Чертковскую колонию в Тернопольской области.
- 16 сентября 2019 года издание "Kyiv Post" сообщило, что Пукач может выйти на свободу. 7 ноября Кассационный суд Верховного суда Украины перенес рассмотрение кассационной жалобы по приговору Пукачу.