СК Білорусі висунув звинувачення політув'язненій Колесниковій
Середа, 16 вересня 2020, 17:25
У Білорусі слідчі пред'явили затриманій учасниці Координаційної ради опозиції Марії Колесниковій звинувачення в закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди нацбезпеці.
Джерело: Слідчий комітет Білорусі
Дослівно: "Слідчі сьогодні пред'явили Марії Колесниковій звинувачення за ч.3 ст.361 (заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, вчинені з використанням ЗМІ та мережі Інтернет) Кримінального кодексу Республіки Білорусь".
Деталі: В СК РБ уточнюють, що Колесникова утримується під вартою, а "розслідування" триває.
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Передісторія:
- Від 9 серпня у Білорусі не стихають багатотисячні акції протесту по всій країні проти фальсифікованих Олександром Лукашенком виборів президента. Опозиція створила Координаційну раду і вимагає перевиборів. Водночас шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.
- Вранці 7 вересня невідомі вивезли у невідомому напрямку члена Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову, посадивши у мікроавтобус із написом "Зв'язок". Увечері родичі Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення.
- Пізніше стало відомо, що білоруські силовики привезли її до кордону з УКраїною та змушували виїхати. На знак протесту опозиціонерка порвала свій паспорт. Колесникову затримали.
- 9 вересня стало відомо, що Колесникова арештована і перебуває у СІЗО № 1 на вулиці Володарського у Мінську. Вона подала заяву про своє викрадення в слідчий комітет Білорусі і вимагає порушити кримінальну справу щодо співробітників комітету держбезпеки.
Українська правда