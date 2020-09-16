СК Білорусі висунув звинувачення політув'язненій Колесниковій

У Білорусі слідчі пред'явили затриманій учасниці Координаційної ради опозиції Марії Колесниковій звинувачення в закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди нацбезпеці.

Джерело: Слідчий комітет Білорусі

Дослівно: "Слідчі сьогодні пред'явили Марії Колесниковій звинувачення за ч.3 ст.361 (заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, вчинені з використанням ЗМІ та мережі Інтернет) Кримінального кодексу Республіки Білорусь".

Деталі: В СК РБ уточнюють, що Колесникова утримується під вартою, а "розслідування" триває.

Згідно із законодавством країни, інкримінована стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном 2 до 5 років.

Читайте також: Єдність, символи та Росія. Експрацівник апарату Лукашенка, бізнесмен і поет – про головне за місяць білоруських протестів

Передісторія: