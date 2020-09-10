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Колесникова заявила в СК Білорусі про погрози і викрадення: вимагає розслідування

Четвер, 10 вересня 2020, 12:07
Колесникова заявила в СК Білорусі про погрози і викрадення: вимагає розслідування

Член Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова подала заяву про своє викрадення в слідчий комітет Білорусі і вимагає порушити кримінальну справу щодо співробітників комітету держбезпеки.

Джерело: пресслужба штабу Віктора Барабико

Дослівно: "У заяві Колесникова детально виклала хронологію подій 7 і 8 вересня і все, що з нею відбувалося в цей проміжок часу: викрадення невідомими людьми, психологічний тиск, погрози позбавлення життя, спроба силою видворити за межі Білорусі.

У заяві Колесникова вказує конкретні імена і посади людей, які чинили на неї психологічний тиск в ГУБОПік і КДБ. Вона вимагає порушити кримінальну справу стосовно співробітників КДБ РБ, ГУБОПіК РБ за ознаками злочинів, передбачених ст.ст.182, 183, 186 кримінального кодексу Білорусі.

У заяві зазначає, що вона може впізнати всіх, хто перерахований в заяві і готова дати свідчення".

Деталі: Заяву про порушення кримінальної справи 10 вересня передала в слідком адвокат Колесникової Людмила Козак.

Колесникова повідомила про те, що їй погрожували вбивством і арештом на 25 років.

Пряма мова заяви Колесникової: "Зазначеними особами щодо мене висловлювалися погрози позбавити мене життя, які сприймалися мною реально. Зокрема, заявлялося, що в разі, якщо я добровільно не покину територію республіки Білорусь, мене все одно вивезуть: живою чи вроздріб. Висловлювалися і погрози позбавити мене волі на строк до 25 років, влаштувати мені проблеми в місцях утримання під вартою, в місцях позбавлення волі, що я також сприймала як реально. З огляду на те, що необхідної згоди від мене отримано не було, мене посадили в камеру, де я знаходилася близько години...

Після того, як співробітники КДБ РБ усвідомили, що добровільно з Білорусі я не поїду, мені наділи на голову мішок, заштовхали в мікроавтобус і вивезли на білорусько-український кордон (п.п. Олександрівка), де із застосуванням сили, проти моєї волі намагалися видворити мене з Білорусі".

За її словами, після того, як вона порвала свій паспорт на кордоні з Україною, її посадили в мікроавтобус і доставили в Мозирський прикордонний загін, де вона перебувала до вечора 8 вересня.

Колесникова вимагає порушити кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст.182 КК РБ (викрадення людини), ст.183 КК РБ (незаконне позбавлення волі), ст.186 КК РБ (погрози вбивством).

Що було раніше: 9 вересня стало відомо, що член Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова арештована і перебуває у СІЗО № 1 на вулиці Володарського у Мінську.

Передісторія:

  • Вранці 7 вересня невідомі вивезли у невідомому напрямку члена Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову, посадивши у мікроавтобус із написом "Зв'язок". Увечері родичі Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення.
  • У МВС Білорусі заявляли, що "не мають інформації" про затримання Колесникової.
  • У Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова виїхали в Україну. Водночас ЗМІ повідомляли про затримання Колесникової на кордоні. 
  • Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що член Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова в пункти пропуску України не прибувала, але двоє її колег перетнули український кордон.
  • Згодом білоруські прикордонники підтвердили затримання Колесникової. 
  • Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що члени Координаційної ради Білорусі Антон Родненков та Іван Кравцов не добровільно виїхали в Україну – їх видворили з Білорусі.

Українська правда

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Теми: БілорусьЛукашенкоУкраїна
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