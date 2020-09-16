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СК Беларуси выдвинул обвинение политзаключенной Колесниковой

Среда, 16 сентября 2020, 17:25
Радио Свобода

В Беларуси следователи предъявили задержанной участнице Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности.

Источник: Следственный комитет Беларуси

Дословно: "Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч.3 ст.361 (призывы к действиям,направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь,совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь".

Детали: В СК РБ уточняют, что Колесникова содержится под стражей, а "расследование" продолжается.

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Предыстория:

  • С 9 августа в Беларуси не стихают многотысячные акции протеста по всей стране против фальсифицированных Александром Лукашенко выборов президента. Оппозиция создала Координационный совет и требует перевыборов. В то же время шестерых из семи членов президиума этого совета Лукашенко уже или бросил за решетку или выдворил из страны.
  • Утром 7 сентября неизвестные увезли в неизвестном направлении члена Координационного совета Беларуси Марию Колесникову, посадив в микроавтобус с надписью "Связь". Вечером родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении.
  • Позже стало известно, что белорусские силовики привезли ее к границе с Украиной и заставляли уехать. В знак протеста оппозиционер порвала свой паспорт. Колесникову задержали.
  • 9 сентября стало известно, что Колесникова арестована и находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске. Она подала заявление о своем похищении в следственный комитет Беларуси и требует возбудить уголовное дело в отношении сотрудников комитета госбезопасности.

Украинская правда
Темы: Беларусь


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