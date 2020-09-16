СК Беларуси выдвинул обвинение политзаключенной Колесниковой

В Беларуси следователи предъявили задержанной участнице Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности.

Источник: Следственный комитет Беларуси

Дословно: "Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч.3 ст.361 (призывы к действиям,направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь,совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь".

Детали: В СК РБ уточняют, что Колесникова содержится под стражей, а "расследование" продолжается.

Согласно законодательству страны, вменяемая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком 2 до 5 лет.

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