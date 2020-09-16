Деркач знову заявив про зовнішнє управління Україною з боку США та корупцію
Народний депутат України Андрій Деркач знову заявив, що компанія Burisma перераховувала кошти на рахунки, пов'язані з сином екс-віце-президента США Джо Байдена Хантером, а Україна перебувала під зовнішнім управлінням США.
Джерело: Деркач на прес-конференції у Києві, якого цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Деркача: "До речі, якщо "Бурісма" знову захоче відбілити Байдена у суді, хочу повідомити, що вже одну судову справу в частині виплат від "Бурісми" Байдену я виграв минулого тижня. До речі, адвокати "Бурісми", намагаючись відбілити Байдена, не оскаржували сам факт оплат. Їх бентежили лише зазначені розміри виплат Байдену. Цей факт відзначено і в рішенні суду".
Деталі: Старший групи прокурорів ГПУ з розслідування економічних злочинів режиму Януковича 2016-2019 рр. Костянтин Кулик сказав, що реформа оптимізації та переатестації її співробітників, яку активно почали реалізовувати за часів генпрокурора Руслана Рябошапки, використовувалася для виведення коштів матеріально-технічної допомоги США, а також для очищення Генпрокуратури від тих, хто не входив "до когорти лояльних до західних партнерів".
Деркач запропонував "незаконно звільненим слідчим прокурорам" захистити в суді своє право служити народу, використовуючи їхні матеріали.
Він також заявив про викриття схеми з виведенням коштів із ТЕЦ у Чернігові, Сумах та Черкасах, і Дарницької ТЕЦ у Києві, яку допоміг розкрити екс-керівник підрозділу безпеки компанії "ТехНова" Анатолія Шкрібляка Віталій Михайлюк.
Так, стверджує нардеп, на початку 2017 року НКРЕКП на чолі з Дмитром Вовком провело перевірку правильності нарахування та використання тарифів на теплову та електричну енергію, а за результатами якої за діяльність у 2015-2018 роках знято з тарифів вищезазначених підприємств 232 млн грн, і ще планувалося до зняття 516 млн грн без ПДВ.
Дослівно: "На початку 2017 року між Шкрібляком та Ігорем Кононенком була досягнута домовленість. Юридичним вигодонабувачем від діяльності енергопідприємств залишається Шкрібляк, але при цьому на ключові посади в управляючі компанії та на зазначені ТЕЦ призначаються особи з оточення друга та бізнес-партнера Порошенка Ігоря Кононенка. Закриття всіх питань із силовиками стало особистим обов'язком Шкрібляка. Протягом березня-травня 2017 року Шкрібляк передав декількома частинами $10 млн готівкою для закриття питань із законом".
Деркач зазначив, що Олена Мазурова "з орбіти Злочевського та Burisma місяць тому вийняла обігові кошти з групи компаній "ТехНова", гроші наших громадян, вкрадені з Сумської, Чернігівської, Черкаської та Дарницької ТЕЦ, і понесла їх до НАБУ, щоб закрити кримінальну справу стосовно Злочевського, - це той самий гучний хабар у $6 млн, на якому її взяли разом із головним юристом Burisma".
Він також звернувся до суду з позовною заявою, вимагаючи визнати протиправною бездіяльність Міністерства закордонних справ України: "Вимагаю зобов'язати МЗС внести офіційну заяву (ноту) про неприпустимість втручання окремих осіб посольства США у внутрішні справи України".
Що було раніше: Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Деркача, який публікував плівки нібито з голосами Порошенка і Байдена.
У повідомленні відомства йшлося, що Деркач більше десяти років був активним російським агентом, підтримуючи тісні зв'язки з російськими спецслужбами, а також "прямо або побічно брав участь, спонсорував, приховував або іншим чином був причетний до іноземного втручання в спробі підірвати майбутні президентські вибори в США 2020 року".
Деркач назвав це помстою та анонсував пресконференцію про нібито нові розслідування корупції у Штатах.
Передісторія:
- 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.
- У Порошенка "плівки" назвали спробою вплинути на ставлення США до України. У штабі Байдена плівки, де він нібито розмовляє з Порошенком, назвали відредагованою "діркою від бублика".
- Розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ в американські вибори.
- 9 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Деркача.