Деркач знову заявив про зовнішнє управління Україною з боку США та корупцію

Народний депутат України Андрій Деркач знову заявив, що компанія Burisma перераховувала кошти на рахунки, пов'язані з сином екс-віце-президента США Джо Байдена Хантером, а Україна перебувала під зовнішнім управлінням США.

Джерело: Деркач на прес-конференції у Києві, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Деркача: "До речі, якщо "Бурісма" знову захоче відбілити Байдена у суді, хочу повідомити, що вже одну судову справу в частині виплат від "Бурісми" Байдену я виграв минулого тижня. До речі, адвокати "Бурісми", намагаючись відбілити Байдена, не оскаржували сам факт оплат. Їх бентежили лише зазначені розміри виплат Байдену. Цей факт відзначено і в рішенні суду".

Деталі: Старший групи прокурорів ГПУ з розслідування економічних злочинів режиму Януковича 2016-2019 рр. Костянтин Кулик сказав, що реформа оптимізації та переатестації її співробітників, яку активно почали реалізовувати за часів генпрокурора Руслана Рябошапки, використовувалася для виведення коштів матеріально-технічної допомоги США, а також для очищення Генпрокуратури від тих, хто не входив "до когорти лояльних до західних партнерів".

Деркач запропонував "незаконно звільненим слідчим прокурорам" захистити в суді своє право служити народу, використовуючи їхні матеріали.

Він також заявив про викриття схеми з виведенням коштів із ТЕЦ у Чернігові, Сумах та Черкасах, і Дарницької ТЕЦ у Києві, яку допоміг розкрити екс-керівник підрозділу безпеки компанії "ТехНова" Анатолія Шкрібляка Віталій Михайлюк.

Так, стверджує нардеп, на початку 2017 року НКРЕКП на чолі з Дмитром Вовком провело перевірку правильності нарахування та використання тарифів на теплову та електричну енергію, а за результатами якої за діяльність у 2015-2018 роках знято з тарифів вищезазначених підприємств 232 млн грн, і ще планувалося до зняття 516 млн грн без ПДВ.

Дослівно: "На початку 2017 року між Шкрібляком та Ігорем Кононенком була досягнута домовленість. Юридичним вигодонабувачем від діяльності енергопідприємств залишається Шкрібляк, але при цьому на ключові посади в управляючі компанії та на зазначені ТЕЦ призначаються особи з оточення друга та бізнес-партнера Порошенка Ігоря Кононенка. Закриття всіх питань із силовиками стало особистим обов'язком Шкрібляка. Протягом березня-травня 2017 року Шкрібляк передав декількома частинами $10 млн готівкою для закриття питань із законом".

Деркач зазначив, що Олена Мазурова "з орбіти Злочевського та Burisma місяць тому вийняла обігові кошти з групи компаній "ТехНова", гроші наших громадян, вкрадені з Сумської, Чернігівської, Черкаської та Дарницької ТЕЦ, і понесла їх до НАБУ, щоб закрити кримінальну справу стосовно Злочевського, - це той самий гучний хабар у $6 млн, на якому її взяли разом із головним юристом Burisma".

Він також звернувся до суду з позовною заявою, вимагаючи визнати протиправною бездіяльність Міністерства закордонних справ України: "Вимагаю зобов'язати МЗС внести офіційну заяву (ноту) про неприпустимість втручання окремих осіб посольства США у внутрішні справи України".

Що було раніше: Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Деркача, який публікував плівки нібито з голосами Порошенка і Байдена.

У повідомленні відомства йшлося, що Деркач більше десяти років був активним російським агентом, підтримуючи тісні зв'язки з російськими спецслужбами, а також "прямо або побічно брав участь, спонсорував, приховував або іншим чином був причетний до іноземного втручання в спробі підірвати майбутні президентські вибори в США 2020 року".

Деркач назвав це помстою та анонсував пресконференцію про нібито нові розслідування корупції у Штатах.

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