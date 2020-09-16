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Деркач вновь заявил о внешнем управлении Украиной со стороны США и коррупцию

Среда, 16 сентября 2020, 20:14

Народный депутат Украины Андрей Деркач вновь заявил, что компания "Burisma" перечисляла средства на счета, связанные с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена Хантером, а Украина находилась вод внешним управлением США.

Источник: Деркач на пресс-конференции в Киеве, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Деркача: "К слову, если "Бурисма" опять захочет отбелить Байдена в суде, хочу уведомить, что уже одно судебное дело в части выплат от "Бурисмы" Байдену я выиграл на прошлой неделе. Кстати, адвокаты "Бурисмы", пытаясь отбелить Байдена, не оспаривали сам факт оплат. Их смущали только указанные размеры выплат Байдену. Этот факт отмечен и в решении суда".

Детали: Старший группы прокуроров ГПУ по расследованию экономических преступлений режима Януковича в 2016-2019 гг. Константин Кулик сказал, что реформа оптимизации и переаттестации ее сотрудников, которую активно начали реализовывать при Генпрокуроре Руслане Рябошапке, использовалась для вывода вывода средств материально-технической помощи США, а также для очистки Генпрокуратуры от тех, кто не входил "в когорту лояльных к западным партнерам".

Деркач предложил "незаконно уволенным следователем прокурорам" защитить в суде свое право служить народу, используя их материалы.

Он также заявил о разоблачении схемы с выводом средств с ТЭЦ в Чернигове, Сумах и Черкассах, и Дарницкой ТЭЦ в Киеве, которую помог раскрыть экс-руководитель подразделения безопасности компании "Технова" Анатолия Шкрибляка Виталий Михайлюк.

Так, утверждает нардеп, в начале 2017 года НКРЭКУ во главе с Дмитрием Вовком провело проверку правильности начисления и использования тарифов на тепловую и электрическую энергию, а по результатам которой за деятельность в 2015-2018 годах снято с тарифов вышеуказанных предприятий 232 млн грн, и еще планировалось к снятию 516 млн грн без НДС.

Дословно: "В начале 2017 года между Шкрибляком и Игорем Кононенко была достигнута договоренность. Юридическим выгодополучателем от деятельности энергопредприятий остается Шкрибляк, но при этом на ключевые должности в управляющие компании и на указанные ТЭЦ назначаются лица из окружения друга и бизнес-партнера Порошенко Игоря Кононенко. Закрытие всех вопросов с силовиками стало личной обязанностью Шкрибляка. В течение марта-мая 2017 года Шкрибляк передал несколькими частями $10 млн наличными для закрытия вопросов с законом".

Деркач указал, что Елена Мазурова "из орбиты Злочевского и Burisma месяц назад вынула оборотные средства из группы компаний "Технова", деньги наших граждан, украденные с Сумской, Черниговской, Черкасской и Дарницкой ТЭЦ, и понесла их в НАБУ, чтобы закрыть уголовное дело в отношении Злочевского, - это та самая громкая взятка в $6 млн, на которой ее взяли вместе с главным юристом Burisma".

Он также обратился в суд с исковым заявлением, требуя признать противоправной бездеятельность Министерства иностранных дел Украины: "Требую обязать МИД внести официальное заявление (ноту) о недопустимости вмешательства отдельных лиц посольства США во внутренние дела Украины".

Что было раньше: Министерство финансов США ввело санкции против Деркача, который публиковал пленки якобы с голосами Порошенко и Байдена.

В заявлении ведомства сообщают, что Деркач более десяти лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами, а также "прямо или косвенно участвовал, спонсировал, утаивал или иным образом был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США 2020 года".

Предыстория:

  • 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
  • По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
  • В команде Порошенко "пленки" назвали попыткой повлиять на отношения США и Украины.
  • В штабе Байдена пленки, где он якобы беседует с Порошенко, назвали отредактированной "дыркой от бублика".
  • Разведка Соединенных Штатов считает, что РФ совершает вмешательство в американские выборы посредством действий Деркача: парламентарий пытается дискредитировать кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

Темы: коррупция


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