Фракція "Слуги народу" скасувала засідання щодо постанови про місцеві вибори
Фракція "Слуга народу" скасувала заплановане засідання з приводу постанови про місцеві вибори, відкоригувати яку вимагає Росія.
Джерело: народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура у Telegram
Пряма мова Качури: "Засідання фракції з приводу Мінського процесу та голосування постанови про місцеві вибори скасовано. Конкретна дата не призначена. Озвучена причина – хвороба одного з учасників зустрічі".
Деталі: Джерела "Української правди" у "Слузі народу" кажуть, що у віцепрем'єра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова ангіна, тому фракція не зібралася на заплановану зустріч.
Цьому передувало: 11 вересня після зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" у Берліні заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що "домовилися, що найближчим часом у Верховній Раді буде розглянуто постанову, яка коригує ту постанову, яка було ухвалена 15 липня".
Згодом керівник Офісу президента Україна Андрій Єрмак запевнив, що українська сторона під час зустрічі радників у "нормандському форматі" не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори задля проведення їх на непідконтрольних уряду територіях.
16 вересня відбулося 7-годинне онлайн-засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ, мінський процес) – і голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук з приводу виборів заявив, що "ухвалення законів і постанов є виключною компетенцією та прерогативою Верховної Ради України", а ТКГ може обговорювати пропозиції до проектів документів щодо самоврядування в ОРДЛО.
Чому це важливо: Представники Росії і в "мінських", і в "нормандських" переговорах домагаються від України проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які контролює не Київ, а проросійські бойовики та найманці РФ. Вибори означатимуть легітимізацію псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР".
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Передісторія:
- 15 липня 2020 року Верховна Рада ухвалила постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з нею, місцеві вибори на окупованих територіях 25 жовтня не проводяться, а будуть призначені лише після деокупації та припинення збройної агресії Росії проти України, зокрема виведення і роззброєння незаконних збройних формувань та відновлення контролю України за своїм кордоном.
- У серпні Леонід Кравчук розповів, що на засіданні ТКГ 19 серпня Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою постанови про місцеві вибори 2020 року, щоб вибори проводилися також на території ОРДЛО.
- Російська сторона у Тристоронній контактній групі і 2 роки тому, у вересні 2018 року, наполягала на проведенні "виборів" в ОРДО й ОРЛО попри те, що без відновлення миру вони суперечать Мінським угодам.