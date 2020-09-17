Фракція "Слуги народу" скасувала засідання щодо постанови про місцеві вибори

Фракція "Слуга народу" скасувала заплановане засідання з приводу постанови про місцеві вибори, відкоригувати яку вимагає Росія.

Джерело: народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура у Telegram

Пряма мова Качури: "Засідання фракції з приводу Мінського процесу та голосування постанови про місцеві вибори скасовано. Конкретна дата не призначена. Озвучена причина – хвороба одного з учасників зустрічі".

Деталі: Джерела "Української правди" у "Слузі народу" кажуть, що у віцепрем'єра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова ангіна, тому фракція не зібралася на заплановану зустріч.

Цьому передувало: 11 вересня після зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" у Берліні заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що "домовилися, що найближчим часом у Верховній Раді буде розглянуто постанову, яка коригує ту постанову, яка було ухвалена 15 липня".

Згодом керівник Офісу президента Україна Андрій Єрмак запевнив, що українська сторона під час зустрічі радників у "нормандському форматі" не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори задля проведення їх на непідконтрольних уряду територіях.

16 вересня відбулося 7-годинне онлайн-засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ, мінський процес) – і голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук з приводу виборів заявив, що "ухвалення законів і постанов є виключною компетенцією та прерогативою Верховної Ради України", а ТКГ може обговорювати пропозиції до проектів документів щодо самоврядування в ОРДЛО.

Чому це важливо: Представники Росії і в "мінських", і в "нормандських" переговорах домагаються від України проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які контролює не Київ, а проросійські бойовики та найманці РФ. Вибори означатимуть легітимізацію псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР".

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