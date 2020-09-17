Фракція "Слуги народу" скасувала засідання щодо постанови про місцеві вибори

Фракція "Слуга народу" скасувала заплановане засідання з приводу постанови про місцеві вибори, відкоригувати яке зажадала в рамках Тристоронньої контактної групи Росія.

Джерело: народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура у Telegram

Пряма мова Качури: "Засідання фракції з приводу Мінського процесу та голосування постанови про місцеві вибори скасовано. Конкретна дата не призначена. Озвучена причина – хвороба одного з учасників зустрічі".