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Фракція "Слуги народу" скасувала засідання щодо постанови про місцеві вибори

Четвер, 17 вересня 2020, 13:16

Фракція "Слуга народу" скасувала заплановане засідання з приводу постанови про місцеві вибори, відкоригувати яке зажадала в рамках Тристоронньої контактної групи Росія.

Джерело: народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура у Telegram

Пряма мова Качури: "Засідання фракції з приводу Мінського процесу та голосування постанови про місцеві вибори скасовано. Конкретна дата не призначена. Озвучена причина – хвороба одного з учасників зустрічі".



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