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Фракция "Слуги народа" отменила заседание по постановлению о местных выборах

Четверг, 17 сентября 2020, 13:16

Фракция "Слуга народа" отменила запланированное заседание по поводу постановления о местных выборах, откорректировать которое потребовала в рамках Трехсторонней контактной группы Россия.  

Источник: народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура в Telegram

Прямая речь Качуры: "Заседание фракции по поводу Минского процесса и голосования постановления о местных выборах отменено. Конкретная дата не назначена. Озвученная причина – болезнь одного из участников встречи".



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