Фракция "Слуги народа" отменила заседание по постановлению о местных выборах
Четверг, 17 сентября 2020, 13:16
Фракция "Слуга народа" отменила запланированное заседание по поводу постановления о местных выборах, откорректировать которое потребовала в рамках Трехсторонней контактной группы Россия.
Источник: народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура в Telegram
Прямая речь Качуры: "Заседание фракции по поводу Минского процесса и голосования постановления о местных выборах отменено. Конкретная дата не назначена. Озвученная причина – болезнь одного из участников встречи".