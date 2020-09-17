Фракция "Слуги народа" отменила заседание по постановлению о местных выборах

Фракция "Слуга народа" отменила запланированное заседание по поводу постановления о местных выборах, откорректировать которое потребовала в рамках Трехсторонней контактной группы Россия.

Источник: народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура в Telegram

Прямая речь Качуры: "Заседание фракции по поводу Минского процесса и голосования постановления о местных выборах отменено. Конкретная дата не назначена. Озвученная причина – болезнь одного из участников встречи".