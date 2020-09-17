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Фракция "Слуги народа" отменила заседание по постановлению о местных выборах

Четверг, 17 сентября 2020, 13:16
Фракция Слуги народа отменила заседание по постановлению о местных выборах

Фракция "Слуга народа" отменила запланированное заседание по поводу постановления о местных выборах, откорректировать которое требует Россия.  

Источник: народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура в Telegram

Прямая речь Качуры: "Заседание фракции по поводу Минского процесса и голосования постановления о местных выборах отменено. Конкретная дата не назначена. Озвученная причина – болезнь одного из участников встречи".

Детали: Источники "Украинской правды" в "Слуге народа" говорят, что у вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова ангина, поэтому фракция не собралась на запланированную встречу.

Этому предшествовало: 11 сентября после встречи советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что "договорились, что в ближайшее время в Верховной Раде будет рассмотрено постановление, которое корректирует то постановление, которое было принято 15 июля".

Позже руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что украинская сторона во время встречи советников в "нормандском формате" не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для проведения их на неподконтрольных правительству территориях.

16 сентября состоялось 7-часовое онлайн-заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ, минский процесс) – и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук по поводу выборов заявил, что "принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады Украины", а ТКГ может обсуждать предложения к проектам документов по самоуправлению в ОРДЛО.

Почему это важно: Представители России и в "минских", и в "нормандских" переговорах добиваются от Украины проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, которые контролирует не Киев, а пророссийские боевики и наемники РФ. Выборы будут означать легитимизацию псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".

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Предыстория:

  • 15 июля 2020 года Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. В соответствии с ней, местные выборы на оккупированных территориях 25 октября не проводятся, а будут назначены только после деоккупации и прекращения вооруженной агрессии России против Украины, включая вывод и разоружение незаконных вооруженных формирований и восстановление контроля Украины над своей границей. 
  • В августе Леонид Кравчук рассказал, что на заседании ТКГ 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой постановления о местных выборах 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.
  • Российская сторона в Трехсторонний контактной группе и 2 года назад, в сентябре 2018 года, настаивала на проведении "выборов" в  ОРДО и ОРЛО, несмотря на то, что без возобновления мира они противоречат Минским соглашениям.

Украинская правда, дополнено
Темы: виборыОРДЛОРосcияСлуга народаВерховная Рада
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