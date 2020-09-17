Фракция "Слуги народа" отменила заседание по постановлению о местных выборах

Фракция "Слуга народа" отменила запланированное заседание по поводу постановления о местных выборах, откорректировать которое требует Россия.

Источник: народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура в Telegram

Прямая речь Качуры: "Заседание фракции по поводу Минского процесса и голосования постановления о местных выборах отменено. Конкретная дата не назначена. Озвученная причина – болезнь одного из участников встречи".

Детали: Источники "Украинской правды" в "Слуге народа" говорят, что у вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова ангина, поэтому фракция не собралась на запланированную встречу.

Этому предшествовало: 11 сентября после встречи советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что "договорились, что в ближайшее время в Верховной Раде будет рассмотрено постановление, которое корректирует то постановление, которое было принято 15 июля".

Позже руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что украинская сторона во время встречи советников в "нормандском формате" не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для проведения их на неподконтрольных правительству территориях.

16 сентября состоялось 7-часовое онлайн-заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ, минский процесс) – и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук по поводу выборов заявил, что "принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады Украины", а ТКГ может обсуждать предложения к проектам документов по самоуправлению в ОРДЛО.

Почему это важно: Представители России и в "минских", и в "нормандских" переговорах добиваются от Украины проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, которые контролирует не Киев, а пророссийские боевики и наемники РФ. Выборы будут означать легитимизацию псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".

Читайте также: Война "выборами". Как Россия пытается создать в Украине иллюзию мира на Донбассе

Предыстория: