"Помічник" нардепа Юрченка вже вийшов із СІЗО

Іван Фіщенко, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з нардепом Олександром Юрченком, вийшов із СІЗО під заставу 1 мільйон.

Джерело: спікер Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі УП.

Пряма мова: "Учора вніс заставу в повному обсязі".

Деталі: У розмові з кореспондентом УП під час судового засідання 15 вересня Фіщенко казав, що грошей на заставу не має. "5 мільйонів (таку заставу просила прокуратура –ред.)? Ви жартуєте? Звичайно, ні (згідно з декларацією подружжя Фіщенків, станом на кінець минулого року вони мали у накопиченнях близько 584,8 тисяч гривень – УП).

Що передувало: Івана Фіщенка, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з нардепом "Слуги народу" Олександром Юрченком, взяли під арешт з можливістю внесення застави 1 млн 552 грн.

Передісторія:

13 вересня НАБУ викрило на хабарі неофіційного помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу" Івана Фіщенка. Йому повідомили про підозру за ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України.

15 вересня НАБУ опублікувало відеоматеріали щодо передачі частини хабара спільникам нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Частина коштів була обіцяна самому нардепу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова з трибуни Ради 15 вересня заявила, що вручити підозру Юрченку неможливо, бо для цього недостатньо обставин.

17 вересня стало відомо, що Венедіктова підписала підозру Юрченку і навіть клопотання про арешт для нього.

Юрченко, який написав заяву про вихід з фракції "Слуга народу", і Фіщенко провину заперечують.

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