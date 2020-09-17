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"Помічник" нардепа Юрченка вже вийшов із СІЗО

Четвер, 17 вересня 2020, 14:48

Іван Фіщенко, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з нардепом Олександром Юрченком, вийшов із СІЗО під заставу 1 мільйон.

Джерело: спікер Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі УП.

Пряма мова: "Учора вніс заставу в повному обсязі".

Деталі: У розмові з кореспондентом УП під час судового засідання 15 вересня Фіщенко казав, що грошей на заставу не має. "5 мільйонів (таку заставу просила прокуратура –ред.)? Ви жартуєте? Звичайно, ні (згідно з декларацією подружжя Фіщенків, станом на кінець минулого року вони мали у накопиченнях близько 584,8 тисяч гривень – УП).

Що передувало: Івана Фіщенка, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з нардепом "Слуги народу" Олександром Юрченком, взяли під арешт з можливістю внесення застави 1 млн 552 грн.

Передісторія: 

  • 13 вересня НАБУ викрило на хабарі неофіційного помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу" Івана Фіщенка. Йому повідомили про підозру за ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України.
  • 15 вересня НАБУ опублікувало відеоматеріали щодо передачі частини хабара спільникам нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Частина коштів була обіцяна самому нардепу. 
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова з трибуни Ради 15 вересня заявила, що вручити підозру Юрченку неможливо, бо для цього недостатньо обставин.
  • 17 вересня стало відомо, що Венедіктова підписала підозру Юрченку і навіть клопотання про арешт для нього.
  • Юрченко, який написав заяву про вихід з фракції "Слуга народу", і Фіщенко провину заперечують.

Знати більше: Плюшки для "слуги народу". Що відомо про корупційний скандал з депутатом Юрченком

Українська правда
Теми: хабарСлуга народуНАБУ


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