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"Помощник" нардепа Юрченко уже вышел из СИЗО

Четверг, 17 сентября 2020, 14:48

Подозреваемый по делу о возможном взяточничестве нардепа Александра Юрченко Иван Фищенко, вышел из СИЗО под залог 1 миллион.

Источник: спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии УП.

Прямая речь: "Вчера внес залог в полном объеме".

Детали: В разговоре с корреспондентом УП во время судебного заседания 15 сентября Фищенко говорил, что денег на залог не имеет. "5 миллионов (такой залог просила прокуратура -ред.)? Вы шутите? Конечно, нет (согласно декларации супругов Фищенко, по состоянию на конец прошлого года они имели в сбережениях около 584 800 гривен - УП).

Что предшествовало: Ивана Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с нардепом "Слуги народа" Александром Юрченко, взяли под арест с возможностью внесения залога 1 млн 552 грн.

Предыстория:

  • 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке неофициального помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.
  • 15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова с трибуны Рады 15 сентября заявила, что вручить подозрение Юрченко невозможно, так как для этого недостаточно обстоятельств.
  • 17 сентября стало известно, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко и даже ходатайство об аресте для него.
  • Юрченко, который написал заявление о выходе из фракции "Слуга народа" и Фищенко вину отрицают.

Знать больше: Плюшки для "слуги народа". Что известно о коррупционном скандале с депутатом Юрченко

Украинская правда


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