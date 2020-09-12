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Венедіктова про операцію щодо "вагнерівців": Відкрито не одне провадження

Субота, 12 вересня 2020, 23:26
Венедіктова про операцію щодо вагнерівців: Відкрито не одне провадження
ФОТО: НАЗАРІЙ МАЗИЛЮК

За заявами про можливий зрив української спецоперації щодо "вагнерівців", які були затримані в Білорусі, в Україні відкрито вже не одне кримінальне провадження.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова в інтерв'ю Савіку Шустеру

Пряма мова: "Мені особисто не відомо, що така спецоперація готувалася. Але відразу, як тільки інформація потрапила в ЗМІ, у ДБР вже було кримінальне провадження зареєстровано, і вже слідство ведеться – відразу ж, не очікуючи, без жодного хайпу.

Кримінальне провадження вже є, і вже, наскільки я знаю, не одне".

Деталі: Коментуючи репліку, що про таку спецоперацію заявляли, зокрема, колишній генпрокурор Юрій Луценко та колишній глава Офісу президента Андрій Богдан, Венедіктова сказала: "Якщо це робиться не для хайпу, мені здається, що вони мають прийти і повідомити всю відому їм інформацію".

Передісторія:

  • 29 липня в Білорусі затримали 3 десятки росіян із приватної військової компанії Вагнера. Україна просила екстрадиції тих із них, хто воював на Донбасі. 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Росії 32 бойовиків "Вагнера".
  • 5 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони та призначив на цю посаду Кирила Буданова.
  • За інформацією джерел УП, українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.
  • Журналіст Юрій Бутусов, який одним із перших заявив про провал операції СБУ із затримання "вагнерівців", стверджував, що операцію проводили спільно зі спецслужбами США.
  • Журналістка Яніна Соколова опублікувала вже дві порції записів із вербуванням російських військових, які розповідають, як воювали на Донбасі проти української армії.  
  • Буданов запевняв, що "вагнерівців" до Мінська перекидали російські спецслужби і це не було спецоперацією СБУ. Бурба заявляв, що "дезінформація і домисли" щодо справи "вагнерівців" є спробою завдати шкоди спецслужбам України.
  • Екссекретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що керівництво України прагне знищити матеріали, які підтверджують підготовку спецслужб із затримання бойовиків з приватної військової компанії Вагнера, причетних до військових злочинів на Донбасі, з РФ в Україну.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ВенедіктоваВагнер
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