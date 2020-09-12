Венедіктова про операцію щодо "вагнерівців": Відкрито не одне провадження

За заявами про можливий зрив української спецоперації щодо "вагнерівців", які були затримані в Білорусі, в Україні відкрито вже не одне кримінальне провадження.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова в інтерв'ю Савіку Шустеру

Пряма мова: "Мені особисто не відомо, що така спецоперація готувалася. Але відразу, як тільки інформація потрапила в ЗМІ, у ДБР вже було кримінальне провадження зареєстровано, і вже слідство ведеться – відразу ж, не очікуючи, без жодного хайпу.

Кримінальне провадження вже є, і вже, наскільки я знаю, не одне".

Деталі: Коментуючи репліку, що про таку спецоперацію заявляли, зокрема, колишній генпрокурор Юрій Луценко та колишній глава Офісу президента Андрій Богдан, Венедіктова сказала: "Якщо це робиться не для хайпу, мені здається, що вони мають прийти і повідомити всю відому їм інформацію".

Передісторія: