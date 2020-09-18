ГБР о деле "беларусских вагнеровцев": Никто из СБУ показаний не дает
В Государственном бюро расследований жалуются, что из Службы безопасности Украины не пришел ни один свидетель, который дал бы показания по делу о возможной спецоперации СБУ по задержанию наемников ЧВК Вагнера и ее срыве.
Источник: интервью исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Александра Соколова изданию "Цензор.НЕТ"
Прямая речь: "Из заявлений политиков известно, что есть люди, которые якобы готовы дать показания. Но к нам пока не пришел ни один сотрудник военной разведки (структура СБУ –ред.), ни один сотрудник СБУ. Ни действующий, ни бывший".
Детали: По словам Соколова, в спецслужбах отрицают существование подобной операции и делают это не обязательно "потому, что ее не было, а чтобы не пострадали силы и средства, которые были задействованы".
"Тут надо брать на себя моральную ответственность – добраться до истины и "положить", допустим, часть агентурной сети СБУ и ГУРа, либо признать, что оно того не стоит. Это весы. Но это даже уже, наверное, не в плоскости ГБР...
Мы можем дойти до сути, но неизвестно, какой будет нанесен ущерб тем же спецслужбам. Но это больше моральная сторона этого вопроса, а не материальная. Наша задача – работать. Мы будем двигаться, все необходимые мероприятия будут проведены".
Что предшествовало: 11 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что по заявлениям о возможном срыве украинской спецоперации в отношении "вагнеровцев", которые были задержаны в Беларуси, в Украине открыто уже не одно уголовное производство.
Предыстория:
- 29 июля в Беларуси задержали 3 десятка россиян из частной военной компании Вагнера. 14 августа стало известно, что Беларусь передала их России.
- По информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.
- Журналист Юрий Бутусов, который одним из первых заявил о провале операции СБУ по задержанию "вагнеровцев", утверждал, что операцию проводили совместно со спецслужбами США.