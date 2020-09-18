ГБР о деле "беларусских вагнеровцев": Никто из СБУ показаний не дает

В Государственном бюро расследований жалуются, что из Службы безопасности Украины не пришел ни один свидетель, который дал бы показания по делу о возможной спецоперации СБУ по задержанию наемников ЧВК Вагнера и ее срыве.

Источник: интервью исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Александра Соколова изданию "Цензор.НЕТ"

Прямая речь: "Из заявлений политиков известно, что есть люди, которые якобы готовы дать показания. Но к нам пока не пришел ни один сотрудник военной разведки (структура СБУ –ред.), ни один сотрудник СБУ. Ни действующий, ни бывший".

Детали: По словам Соколова, в спецслужбах отрицают существование подобной операции и делают это не обязательно "потому, что ее не было, а чтобы не пострадали силы и средства, которые были задействованы".

"Тут надо брать на себя моральную ответственность – добраться до истины и "положить", допустим, часть агентурной сети СБУ и ГУРа, либо признать, что оно того не стоит. Это весы. Но это даже уже, наверное, не в плоскости ГБР...

Мы можем дойти до сути, но неизвестно, какой будет нанесен ущерб тем же спецслужбам. Но это больше моральная сторона этого вопроса, а не материальная. Наша задача – работать. Мы будем двигаться, все необходимые мероприятия будут проведены".

Что предшествовало: 11 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что по заявлениям о возможном срыве украинской спецоперации в отношении "вагнеровцев", которые были задержаны в Беларуси, в Украине открыто уже не одно уголовное производство.

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