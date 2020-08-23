Невдала операція щодо "вагнерівців" проводилася зі спецслужбами США – Бутусов

Журналіст Юрій Бутусов, який раніше одним з перших заявив про провал операції СБУ із затримання "вагнерівців", стверджує, що операція проводилася спільно зі спецслужбами США.

Джерело: Бутусов у Facebook

Пряма мова: "В операції брали участь спецслужби США. А конкретно – співробітник Т., якого прекрасно знають в українському розвідтоваристві. Це була перша широкомасштабна операція, яку спецслужби України і США проводили спільно проти Росії.

Частину "вагнерівців" планувалося затримати з метою вивчення їхніх дій у Сирії. Серед 28 терористів були ті, хто воював у Сирії і нагороджений російськими державними нагородами та орденами режиму Асада".

Деталі: Бутусов також заявив, що президент Володимир Зеленський "заборонив відкривати справу за провал спецоперації і за розголошення інформації у справі № 42014000000000457, в рамках якої планувалося затримати 28 російських терористів, тому що суд торкнеться його самого".

Журналіст також стверджує, що на нараді щодо "вагнерівців" у кабінеті Зеленського була присутня людина без допуску до держтаємниці – особистий секретар президента Марія Левченко, що є правопорушенням. За його словами, відповідальність за її допуск до цілком таємної інформації лежить на президенті. Бутусов пише, що зараз Левченко намагаються заднім числом оформити допуск.

Бутусов також опублікував список людей і підрозділів, які, за його інформацією, брали участь в операції.

Серед них: ряд підрозділів ГУР Міноборони, які відповідали за проведення операції в цілому, начальник – Василь Бурба; СБУ, яка відповідала за слідство і затримання терористів (підключилася на фінальному етапі), керівник – Руслан Баранецький; департамент розслідування військових злочинів Генпрокуратури, який відповідав за процесуальний нагляд (підключилися у фінальній стадії), керівник – заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов; Збройні Сили України, Головком ВСУ Руслан Хомчак, командування 831-ї бригади тактичної авіації (підключилися на фінальному етапі); міністр оборони Андрій Таран (проінформований напередодні); Офіс президента України.

Журналіст пообіцяв найближчими днями викласти ще дані щодо операції, фотографії та дані терористів.

Бутусов додав, що вимагатиме суду і відкриття кримінального провадження для фіксації того, що він написав.

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