Невдала операція щодо "вагнерівців" проводилася зі спецслужбами США – Бутусов
Журналіст Юрій Бутусов, який раніше одним з перших заявив про провал операції СБУ із затримання "вагнерівців", стверджує, що операція проводилася спільно зі спецслужбами США.
Джерело: Бутусов у Facebook
Пряма мова: "В операції брали участь спецслужби США. А конкретно – співробітник Т., якого прекрасно знають в українському розвідтоваристві. Це була перша широкомасштабна операція, яку спецслужби України і США проводили спільно проти Росії.
Частину "вагнерівців" планувалося затримати з метою вивчення їхніх дій у Сирії. Серед 28 терористів були ті, хто воював у Сирії і нагороджений російськими державними нагородами та орденами режиму Асада".
Деталі: Бутусов також заявив, що президент Володимир Зеленський "заборонив відкривати справу за провал спецоперації і за розголошення інформації у справі № 42014000000000457, в рамках якої планувалося затримати 28 російських терористів, тому що суд торкнеться його самого".
Журналіст також стверджує, що на нараді щодо "вагнерівців" у кабінеті Зеленського була присутня людина без допуску до держтаємниці – особистий секретар президента Марія Левченко, що є правопорушенням. За його словами, відповідальність за її допуск до цілком таємної інформації лежить на президенті. Бутусов пише, що зараз Левченко намагаються заднім числом оформити допуск.
Бутусов також опублікував список людей і підрозділів, які, за його інформацією, брали участь в операції.
Серед них: ряд підрозділів ГУР Міноборони, які відповідали за проведення операції в цілому, начальник – Василь Бурба; СБУ, яка відповідала за слідство і затримання терористів (підключилася на фінальному етапі), керівник – Руслан Баранецький; департамент розслідування військових злочинів Генпрокуратури, який відповідав за процесуальний нагляд (підключилися у фінальній стадії), керівник – заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов; Збройні Сили України, Головком ВСУ Руслан Хомчак, командування 831-ї бригади тактичної авіації (підключилися на фінальному етапі); міністр оборони Андрій Таран (проінформований напередодні); Офіс президента України.
Журналіст пообіцяв найближчими днями викласти ще дані щодо операції, фотографії та дані терористів.
Бутусов додав, що вимагатиме суду і відкриття кримінального провадження для фіксації того, що він написав.
Передісторія:
- 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Російській Федерації 32 бойовиків "Вагнера", яких затримали 29 липня.
- Згідно з інформацією джерел УП українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.
- Журналістка Яніна Соколова опублікувала на своєму Youtube-каналі записи з вербуванням російських військових, під час яких вони розповідають, як воювали на Донбасі проти української армії.
- Президент Володимир Зеленський 5 серпня звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони та призначив на цю посаду Кирила Буданова.
- Буданов запевнив, що "вагнерівців" до Мінська перекидали російські спецслужби і це не було спецоперацією СБУ.
- Бурба заявив, що "дезінформація і домисли", поширювані в пресі у т.зв. "справі "вагнерівців "є спробою завдати шкоди спецслужбам України.