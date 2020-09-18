Російські найманці готують провокації в районі Шумів, Україна звернулася до ОБСЄ – ЗМІ
П'ятниця, 18 вересня 2020, 19:39
Незаконні збройні формування на Донбасі готують провокації в районі населеного пункту Шуми.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на співрозмовника, близького до переговорів в Тристоронній контактній групі
Дослівно: "Згідно з оперативними даними, незаконні збройні формування ОРДО планують дестабілізувати ситуацію поблизу Шумів з метою спровокувати українську сторону".
Деталі: На підставі отриманої оперативної інформації українська сторона вже проінформувала за офіційними джерелами Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.
Також задіяні механізми Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК).
Передісторія:
- 9 вересня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника-координатора від ОБСЄ.
- Необхідність такої інспекції викликана тим, що ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін звинуватив Україну в нібито порушенні режиму припинення вогню в районі Шумів. Через це Пушилін пообіцяв обстріляти українські позиції.
- Згодом стало відомо, що інспекція позицій Збройних сил в районі селища Шуми за участю представників ОБСЄ 10 вересня не відбудеться і поки тимчасово скасовується.
- Окупаційні війська о 14:15 четверга почали обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Шуми, де у цей день мала проходити спільна інспекція представників СЦКК і ОБСЄ.
- Наразі спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми на Донеччині неможливе через неконструктивну позицію Росії.