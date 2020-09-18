Російські найманці готують провокації в районі Шумів, Україна звернулася до ОБСЄ – ЗМІ

Незаконні збройні формування на Донбасі готують провокації в районі населеного пункту Шуми.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на співрозмовника, близького до переговорів в Тристоронній контактній групі

Дослівно: "Згідно з оперативними даними, незаконні збройні формування ОРДО планують дестабілізувати ситуацію поблизу Шумів з метою спровокувати українську сторону".

Деталі: На підставі отриманої оперативної інформації українська сторона вже проінформувала за офіційними джерелами Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Також задіяні механізми Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК).

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