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Російські найманці готують провокації в районі Шумів, Україна звернулася до ОБСЄ – ЗМІ

П'ятниця, 18 вересня 2020, 19:39

Незаконні збройні формування на Донбасі готують провокації в районі населеного пункту Шуми.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на співрозмовника, близького до переговорів в Тристоронній контактній групі

Дослівно: "Згідно з оперативними даними, незаконні збройні формування ОРДО планують дестабілізувати ситуацію поблизу Шумів з метою спровокувати українську сторону".

Деталі: На підставі отриманої оперативної інформації українська сторона вже проінформувала за офіційними джерелами Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Також задіяні механізми Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК).

Передісторія:

  • 9 вересня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника-координатора від ОБСЄ.
  • Необхідність такої інспекції викликана тим, що ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін звинуватив Україну в нібито порушенні режиму припинення вогню в районі Шумів. Через це Пушилін пообіцяв обстріляти українські позиції.
  • Згодом стало відомо, що інспекція позицій Збройних сил в районі селища Шуми за участю представників ОБСЄ 10 вересня не відбудеться і поки тимчасово скасовується.
  • Окупаційні війська о 14:15 четверга почали обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Шуми, де у цей день мала проходити спільна інспекція представників СЦКК і ОБСЄ.
  • Наразі спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми на Донеччині неможливе через неконструктивну позицію Росії.

Теми: війнаДонбасбойові дії


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