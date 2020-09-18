Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські найманці готують провокації в районі Шумів, Україна звернулася до ОБСЄ – ЗМІ

П'ятниця, 18 вересня 2020, 19:39
Російські найманці готують провокації в районі Шумів, Україна звернулася до ОБСЄ – ЗМІ

Незаконні збройні формування на Донбасі готують провокації в районі населеного пункту Шуми.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на співрозмовника, близького до переговорів в Тристоронній контактній групі

Дослівно: "Згідно з оперативними даними, незаконні збройні формування ОРДО планують дестабілізувати ситуацію поблизу Шумів з метою спровокувати українську сторону".

Деталі: На підставі отриманої оперативної інформації українська сторона вже проінформувала за офіційними джерелами Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Також задіяні механізми Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК).

Передісторія:

  • 9 вересня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника-координатора від ОБСЄ.
  • Необхідність такої інспекції викликана тим, що ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін звинуватив Україну в нібито порушенні режиму припинення вогню в районі Шумів. Через це Пушилін пообіцяв обстріляти українські позиції.
  • Згодом стало відомо, що інспекція позицій Збройних сил в районі селища Шуми за участю представників ОБСЄ 10 вересня не відбудеться і поки тимчасово скасовується.
  • Окупаційні війська о 14:15 четверга почали обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Шуми, де у цей день мала проходити спільна інспекція представників СЦКК і ОБСЄ.
  • Наразі спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми на Донеччині неможливе через неконструктивну позицію Росії.

Теми: війнаДонбасбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
війна
Повітряні сили пояснили, у чому складність знищення "Оніксів" окупантів
Нічні обстріли росіян: в Одесі і Миколаєві є загиблі
Росіяни вдарили по Козачій Лопані: загинув чоловік
Останні новини
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: