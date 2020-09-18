Российские наемники готовят провокации в районе Шумов, Украина обратилась к ОБСЕ – СМИ

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе готовят провокации в районе населенного пункта Шумы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собеседника, близкого к переговорам в Трехсторонней контактной группе

Дословно: "Согласно оперативным данным, незаконные вооруженные формирования ОРДО планируют дестабилизировать ситуацию вблизи Шумов с целью спровоцировать украинскую сторону".

Детали: На основании полученной оперативной информации украинская сторона уже проинформировала по официальным источникам Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Также задействованы механизмы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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