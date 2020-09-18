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Российские наемники готовят провокации в районе Шумов, Украина обратилась к ОБСЕ – СМИ

Пятница, 18 сентября 2020, 19:39

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе готовят провокации в районе населенного пункта Шумы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собеседника, близкого к переговорам в Трехсторонней контактной группе

Дословно: "Согласно оперативным данным, незаконные вооруженные формирования ОРДО планируют дестабилизировать ситуацию вблизи Шумов с целью спровоцировать украинскую сторону".

Детали: На основании полученной оперативной информации украинская сторона уже проинформировала по официальным источникам Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Также задействованы механизмы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Предыстория:

  • 9 сентября участники Трехсторонней контактной группы договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы с участием представителя-координатора от ОБСЕ.
  • Необходимость в такой инспекции вызвана тем, что главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин обвинил Украину в якобы нарушении режима прекращения огня в районе Шумов. В связи с этим Пушилин пообещал обстрелять украинские позиции.
  • Позже стало известно, что инспекция позиций Вооруженных сил в районе поселка Шумы с участием представителей ОБСЕ 10 сентября не состоится и пока временно отменяется.
  • Оккупационные войска в 14:15 четверга начали обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы, где в этот день должна была проходить совместная инспекция представителей СЦКК и ОБСЕ.
  • Сейчас совместное инспектирование в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области невозможно из-за неконструктивной позиции России.

Темы: войнаДонбассбоевые действия


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